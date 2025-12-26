即時中心／顏一軒報導

立法院國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，今（26）日交付全院委員會審查。民眾黨團稍早公布，將於明（2026）年1月14、15日召開共兩場公聽會、4月27日舉辦聽證會，並於5月19日賴統總就職兩週年前夕，進行彈劾案記名投票。對此，總統府回應，立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，只要是合法合憲、程序完備，都會給予尊重。





今早9時30分，民眾黨團召開記者會，包含總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿出席。

廣告 廣告

針對彈劾時程表，民眾黨團表示，將在1月14日、15日召開前兩場公聽會，廣邀廣邀學者專家學者討論；1月21日、22日舉行全院委員會審查會，說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人到立院進行說明，各黨團代表進行詢答。

民眾黨團提及，4月27日舉辦聽證會，邀請政府官員與相關人士表達意見並為證言，5月13日、14日14立法院全院委員會召開第2次審查會，屆時一樣會邀請賴清德赴立院說明，各黨團代表詢答，最終於19日院會進行彈劾總統案的記名投票。

對此，總統府發言人郭雅慧23日晚間於「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」會後記者會回應，憲政體制之下，立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，只要是合法合憲、程序完備，都會給予尊重，只是也要特別提醒，國政要順利運作，五權分立之下，行政、立法、司法各個機關都要如常運作，這是非常重要的。

快新聞／藍白又來！彈劾賴清德案擬「這天」投票 總統府回應了

總統府發言人郭雅慧。（資料照／取自Flickr；作者總統府）

她並強調，賴總統在國政持續努力，但她也要特別提醒，明年度總預算8月就已經送進立法院，距離年底只剩7天，至今仍無機會進入委員會討論，這部分要特別提醒在野黨委員們，總預算影響的不單國家安全與國政運作，還包括社會民生，以及地方建設都會受到影響，這部分要懇請立法院讓總預算能夠順利完成並送出。

郭雅慧說，賴總統已經多次表達樂意進到立法院進行國情報告，希望在合法合憲、程序完備的情況之下，來進行這些溝通跟說明；期盼朝野能夠回到體制面讓台灣在面臨內外挑戰時，國家能夠穩定向前；政黨立場或許不同，但國家只有一個，希望總預算能夠儘快完成，這一點特別拜託在野黨立委多多思考。





原文出處：快新聞／藍白又來！彈劾賴清德案擬「這天」投票 總統府回應了

更多民視新聞報導

台南初選激戰！籲比照選罷法規範民調 陳亭妃通報民進黨中央

謝龍介造勢竟舉槍 郭國文痛批「根本沒有政治敏感度」

藍白推「未來帳戶」竟未排富 她傻眼：建商女婿的兒子也能領？

