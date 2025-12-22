即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

藍白立法院黨團聯手通過《財劃法》、停砍年金案，閣揆卓榮泰已宣布不副署11月14日三讀的《財劃法》，這讓在野陣營大為光火，除在立院司委會通過彈劾卓榮泰的提案，並於19日宣布提出彈劾總統賴清德案，預計將在明（23）日排審。關於未來賴總統是否應赴立院針對國防預算進行國情報告，同時化解朝野對峙一事，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（22）日呼籲，請藍白勿利用濫用憲法職權，滿足違憲目的。





廣告 廣告

今早9時20分，鍾佳濱、民進黨團書記長陳培瑜與副書記長張雅琳，共同召開「國民黨不要再擋 赴中報備 國防軍備」記者會，並於會後接受媒體聯訪。

記者提問，您覺得總統還要再來立院嗎？對此，鍾佳濱回應，賴總統過去面對在野黨邀請赴立院國情報告的態度很明確，就是要合憲、依法，因此作為憲法守護者的總統，他的所言所行都必須在合憲、依法的情況下來做，這點是毫無疑問。

他不諱言，民進黨團已經很清楚在野黨的用心，回顧歷史，國民黨、親民黨團2006年曾發動3次罷免，把我國的憲法機制當兒戲，因此在他們看來，未來賴總統一定會合憲、依法來履行他的職務，也呼籲立院多數在野的藍白聯盟，不要濫用憲法職權，滿足其違憲目的。







原文出處：快新聞／藍白又來！竟提案彈劾總統 鍾佳濱怒轟：別濫用職權違憲

更多民視新聞報導

《憲訴法》修法違憲即起失效 民進黨團：為人民感到非常欣慰

藍白敗陣！憲訴法大違憲即起失效 范雲振奮：人民的勝利

藍白杯葛人事癱瘓400多天! 憲法法庭:憲訴案有瑕疵 即起失效

