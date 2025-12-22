藍白又來！竟提案彈劾總統 鍾佳濱怒轟：別濫用職權違憲
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導
藍白立法院黨團聯手通過《財劃法》、停砍年金案，閣揆卓榮泰已宣布不副署11月14日三讀的《財劃法》，這讓在野陣營大為光火，除在立院司委會通過彈劾卓榮泰的提案，並於19日宣布提出彈劾總統賴清德案，預計將在明（23）日排審。關於未來賴總統是否應赴立院針對國防預算進行國情報告，同時化解朝野對峙一事，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（22）日呼籲，請藍白勿利用濫用憲法職權，滿足違憲目的。
今早9時20分，鍾佳濱、民進黨團書記長陳培瑜與副書記長張雅琳，共同召開「國民黨不要再擋 赴中報備 國防軍備」記者會，並於會後接受媒體聯訪。
記者提問，您覺得總統還要再來立院嗎？對此，鍾佳濱回應，賴總統過去面對在野黨邀請赴立院國情報告的態度很明確，就是要合憲、依法，因此作為憲法守護者的總統，他的所言所行都必須在合憲、依法的情況下來做，這點是毫無疑問。
他不諱言，民進黨團已經很清楚在野黨的用心，回顧歷史，國民黨、親民黨團2006年曾發動3次罷免，把我國的憲法機制當兒戲，因此在他們看來，未來賴總統一定會合憲、依法來履行他的職務，也呼籲立院多數在野的藍白聯盟，不要濫用憲法職權，滿足其違憲目的。
原文出處：快新聞／藍白又來！竟提案彈劾總統 鍾佳濱怒轟：別濫用職權違憲
更多民視新聞報導
《憲訴法》修法違憲即起失效 民進黨團：為人民感到非常欣慰
藍白敗陣！憲訴法大違憲即起失效 范雲振奮：人民的勝利
藍白杯葛人事癱瘓400多天! 憲法法庭:憲訴案有瑕疵 即起失效
其他人也在看
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 299
賴清德1.25兆特別國防預算遭擋 最新民調三成民眾支持
總統賴清德日前喊出未來8年要加碼1.25兆國防特別預算，行政院隨後也編列《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送交立法院，不過遭到在野立委封殺（擱置）。台灣民意基金會為此作出民調，民調結果顯示，有三成民眾樂見、五成三民眾不樂見。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 265
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 134
憲判結果惹議！劉靜怡狠酸憲法法庭 葉慶元讚：有良知
謝銘洋等5名大法官19日作出114年度憲判字第1號判決，宣告《憲訴法》修正條文違憲無效，引起輿論譁然。前大法官被提名人、台大國發所所長劉靜怡開酸「5/15=1/3=more distrust accumulated」；律師葉慶元表示，「劉教授也是深綠，但是，是有良知的。」中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 66
嗆彈劾賴清德比照「憲法法庭」 陳玉珍：不列入綠委已達罷免門檻
憲法法庭審理《憲訴法》部分修正條文，拒絕評議的3位大法官被從現有總額中扣除，僅5位大法官作成判決。對此，國民黨立委陳玉珍直呼，總統彈劾案立法院應該比照辦理，若把反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已達到罷免總統門檻。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 120
媒體抨蔡宗珍「不適任大法官」 劉靜怡嘆又是抹黑老手法：各位去年可是在吹捧國會改革
憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正案無效，而另外3位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美則持反對意見，提出法律意見書批評憲法法庭未依法組成，欠缺作成判決審判權限，屬於無效判決。而曾被提名大法官的學者劉靜怡對此提到，有媒體報導開始攻擊蔡宗珍，怒批「不覺得這樣的招數太超過也太蠢笨嗎？」劉靜怡在臉書貼出一篇報導，其中提到蔡宗珍是公法背景出身，但當初前總統蔡英文......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 57
將成賴政府警訊？作家憶藍綠2悲劇前例：「總統惡搞丟政權」立委跟著陪葬
為反制藍白主導的立法院強推的《財政收支劃分法（財劃法）》等爭議法案，行政院長卓榮泰在總統賴清德的授意下，宣布不副署引發憲政僵局，對此在野陣營提出對賴清德的彈劾案。作家「漂浪島嶼」直言，在台灣選舉史上，民進黨、國民黨各有1次因總統惡搞造成的滑鐵盧時刻，至於這次賴政府硬槓在野，會成為綠營的催票動力還是點燃全民怒火，則仍待觀察。漂浪島嶼透過臉書回憶，台灣選舉史上，......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 17
政治學者點名5大法官「知憲、違憲」：立刻自行請辭
立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過《憲法訴訟法》修正案，也就是在新版《憲法訴訟法》下，現行8位大法官無法作出《憲法》判決，但19日5名大法官宣判，《憲法訴訟法》修正條文違憲無效。台大政治系副教授彭錦鵬表示，《憲法訴訟法》明定，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人，代表5人作成的判決「自始不成立」，請謝銘洋等5位大法官立刻自行請辭。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 121
賴清德2028會連任 但國會「贏不回來」？林濁水揭：三黨不過半的僵局持續
前立法委員林濁水於 今（22）日接受黃暐瀚專訪，針對台灣未來權力版圖拋出驚人預測，他認為 2028 年極可能出現「賴清德連任總統，但國會仍然三黨不過半」的結果，這將導致憲政僵局從現在一路延續到 2032 年，形成長達 8 年的「例外狀態常態化」。林濁水直言，除非 2028 年由國民黨總統與國會雙贏，或是民進黨再度重回總統國會雙贏，否則這場憲政爭議將持續摧殘台灣至少 6 年以上。風向台灣 ・ 7 小時前 ・ 234
中午來開匯／藍白不敢倒閣？ 楊瓊瓔喊話民進黨：不要再算計、人民要穩定
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 國民黨立委楊瓊瓔，今（22）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院三讀修正通過的《財劃法》，在野黨立委提案彈劾總統賴清德，立法院國民黨及民眾黨團將於立院程序委員會排案，最快26日就能提出彈劾日程表草案。對此，楊瓊瓔表示，彈劾總統是所有政...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 40
談北車攻擊事件扯政治追殺 民眾轟國民黨＂落井下石＂
政治中心／綜合報導台北街頭發生無差別攻擊，包括總統賴清德、民進黨副秘書長何志偉等人，都接連取消原定行程，反觀國民黨主席鄭麗文，照常到宜蘭參加黨慶，只是鄭麗文致詞時，提到這起慘案，卻把事件扯到政治追殺，就連同黨的桃園市議員凌濤，前一晚發文，也將事件延伸到批評執政黨，讓不少民眾怒轟"落井下石"國民黨主席鄭麗文（左四）前往宜蘭出席黨慶活動 在台上開心吹蠟燭（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文，開心吹蠟燭，和支持者熱情合照，恐攻事件發生後，大多數政治人物都取消行程，鄭麗文卻照常出席黨慶。國民黨主席鄭麗文：「每一次發生類似的慘案的時候，我們都大聲地呼籲，但是回想過去這段時間，負責台灣治安的內政部，在忙什麼，內政部長似乎整個心思，都放在如何對付陸配，我也呼籲賴總統，不要一副心思，都不斷地放在政治鬥爭上面。」國民黨主席鄭麗文受訪談到北車攻擊事件時將矛頭扯向民進黨政府 挨轟落井下石（圖／民視新聞）鄭麗文又把炮口對準執政黨，國民黨桃園市議員凌濤，事件第一時間PO文，砲轟民進黨執政，軍用品氾濫，"馬桶商承攬軍火、賣鞋業標槍炮底火，現在連路上都可以隨意出現軍用品了嗎？明明檢警都還在追查重大治安事件的背後動機、細節，凌濤和鄭麗文就急於消費，製造政治對立，網友湧入怒罵「逮到機會就政治鬥爭」、「發生悲劇你還在搞對立？」、「為何這種時間還在落井下石？」立委（民）陳培瑜：「很可惜，我們看到凌濤議員，急著分化，急著製造對立，急著做出不實的指控，和錯誤的歸因，台灣人在這個時候，要更加的團結，更加穩定，我們可以共同面對所有挑戰，但我們絕對不能自亂陣腳。」國民黨桃園市議員凌濤po文遭灌爆 他竟反嗆＂可悲青鳥＂（圖／凌濤FB）面對街頭無差別攻擊，藍營狂扯政治，讓外界看見，是誰在傷口上撒鹽？原文出處：談北車攻擊事件扯政治追殺 民眾轟國民黨「落井下石」 更多民視新聞報導彈劾賴網站！中國AI設計程式碼？誰背後操作？民進黨轟鄭麗文可恥！談台北砍人案 竟瞎扯「總統忙著修理政敵」北捷血案未平！藍委遭爆集體赴中 律師：怎麼看都不正常民視影音 ・ 1 天前 ・ 60
轟5位大法官違憲違法 國民黨團今早赴北檢提告
國民黨立法院黨團表示，為捍衛憲法及憲法法庭公信力，今早（22日）正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 40
傳多名藍委赴中！她曝：對岸會擔憂很正常
[NOWnews今日新聞]媒體報導，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之等人赴中，確保對台工作「沒有意外」。對此，陽明交通大學法律學者林志潔今（21）日受訪時表示，近期包...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 19
風評：大法官加速憲法法庭的死亡
立法院修法提高憲法法庭違憲判決門檻，加之以兩度否決總統提名大官人事，致使憲法法庭在「新憲訴法」約制下，近乎停擺一年，五位大法官在排除三名不支持「不足額判決」的大法官後，做成「憲訴法修正案」違憲的「裁判」，並宣告將陸續排案評議。這不是憲法法庭的復活，而是憲法法庭真正意義上邁向死亡的開始，因為沒有人再把憲法法庭判決當回事，更多人相信執意違法裁判的大法官忠誠於特定......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 33
【張亞中專欄】大法官「五人五大」亂法違憲
張亞中／孫文學校總校長 憲政民主最根本的底線，在於權力是否受法律節制。當憲法被操弄、程序被踐踏、司法成為政治工具，再高喊民主口號，也只是空洞修辭。近日所謂「五人憲法判決」，正是一場赤裸裸的亂法違憲示範，更是賴清德與民進黨合力推動的憲政崩壞關鍵節點。 立法院依法修正《憲法訴訟法》，明定憲法判決須達法定人數與同意門檻，這是立法權對司法權的正當制衡，也是程序正義的...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
批「5綠色憲法獨夫」丟光台灣臉 民眾黨：賴清德還要更激化衝突？
憲法法庭5位大法官判決《憲訴法》修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸《憲法》，即日起失效，國民黨立院黨團預告將於22日告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職。民眾黨主席黃國昌21日批評，5名綠色憲法獨夫如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
彈劾總統有用？吳子嘉點破：綠營比較怕「上街頭」
總統賴清德因支持行政院長卓榮泰不副署新版《財劃法》，提出「不副署、不公布、不執行」三大原則，遭國民黨和民眾黨立委啟動彈劾案。資深媒體人吳子嘉直言，彈劾對賴清德而言只是留下紀錄，他並不在乎難看，真正能讓執政黨害怕的是上街頭抗爭。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 11
5位「超級大法官」復活憲法法庭？ 侯友宜表態：憲法法庭必須獨立超然「不能受到政治干預」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導日前憲法法庭由5位大法官宣告憲法訴訟法的修正案違憲，然而立法院國民黨團今（22）日上午就到台北地檢署按鈴提告，指大法官...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
不滿憲訴法違憲！國民黨團北檢提告5大法官 民進黨團轟：司法糟蹋司法
憲法法庭五位大法官19日宣告「憲法訴訟法」違憲，立法院國民黨團今（22日）正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱開轟，這種以司法糟蹋司法的行為，令人不抱持期待；黨團書記長陳培瑜也痛批，藍白陣營不要再將司法拖進政治泥巴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 33
「5個綠色憲法獨夫」大法官宣告憲訴法違憲 黃國昌諷「小學生班會都不如」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導5名大法官決議去年底藍白兩黨聯手修正的《憲訴法》失效，民眾黨主席黃國昌今（21）日諷刺，5個綠色大法官在前天為了協助賴...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8