藍白又出怪招！打算「點菜式」放行民生預算 政院傻眼：為難公務員

即時中心／高睿鴻報導

國民黨、民眾黨持續封殺今（2026）年度總預算案，不僅已前後8度阻擋、甚至連交付委員會討論都無法。不過，藍白似乎也因此感受到壓力，外界不斷質疑，若兩黨執意擱置預算案，許多攸關民生、社福的財源供應，恐怕都有斷炊危機。為此，在野黨竟突發奇想，以「點菜式」手段，選出總預算當中的38項、共約718億的新興計畫，打算決議先行動支；但閣揆卓榮泰強烈反對、政院發言人李慧芝今（22）天也進一步回應此事。

據悉，藍白提出的所謂「先行動支718億新興計畫」，項目包括國家藥物韌性整備、部分生育給付差額補助、地方道路、治水、TPASS等項目。但這種「點菜式」審法，也挨批「土皇帝」，彷彿哪裡有民怨沸騰，才趕緊放行該項目「賞飯吃」。所以，卓榮泰昨天明確表態，反對選擇式審預算，畢竟這是行政院整年度、整體性的施政計畫，不應被延宕、分割、拆解。

李慧芝今天也在院會後的記者會強調，每筆預算都很重要，但現在，在野黨團想選擇性通過的新興預算，只佔據總預算的2.4%，「等於整本總預算的一丁點」。她直言，此本總預算編列了這麽多項目，這3兆當中，每筆都攸關國人的福祉，皆應該付委審議；此外，雖然立法院現在傳出，想先行動支部分的款項，但目前這也還不是三讀案、法律案，而只是一個決議案。

行政院發言人李慧芝。（圖／民視新聞）

因此李慧芝說，這顯然將造成部會的公務員為難，無法確切知曉款項的用途與範圍邊界。並且，她也認為，若要動用預算，還是得先經過完整審查程序；畢竟，即便立法院已同意先行動支，但尚未經過完整審議的情況下，未來還是可能被刪除。所以李慧芝說，依舊希望每筆預算都能被實質審查，這樣各機關才能實質動用、並讓國家取得實質建設與發展。

她進一步強調，雖然這718億確實很重要，但剩下的2.9兆同樣如此，每筆錢都是用來照顧國人、參與地方建設；李慧芝也再度重申，目前所謂的先行動支718新興計畫，只是一個決議案、而非正式經過三讀表決，所以部會使用起來將非常為難，公務員不知道可使用的範圍與金額。

行政院發言人李慧芝。（圖／民視新聞）

李慧芝續指，上述提到的2.9兆也都很重要，其中包括花東鐵路的雙軌電氣化、桃園鐵路地下化等。這些項目，都還沒被在野陣營提出來，但卻也都是地方建設很重要的部分。她強調說，即使都已經寫在總預算當中，不過立法院似乎缺乏先行動支的意圖。

「所以，不是只有那718億很重要，而是每一筆錢都應該好好審查」，李慧芝直言說，因此院長才會希望，能盡快地將整本總預算付委；如此一來，卓榮泰也能快速來到立法院、與所有委員就每一筆預算，展開說明與辯論，甚至逐項講解。

