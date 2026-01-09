藍白又卡國防預算！恐替鄭習會累積籌碼 她驚曝「這黨」趁隙壯大

即時中心／黃于庭報導

中國近年來文攻武嚇越發囂張，為提升我國社會安全韌性、加強國防實力，總統賴清德日前宣布今（2026）年度將追加國防預算約1.25兆新台幣，加速建構「台灣之盾」（T-Dome）。孰料，國民黨、民眾黨挾著人數優勢，今（9）日第6度聯手封殺特別條例排入報告事項。對此，政治評論員吳靜怡狠酸，國防預算像是國民黨主席鄭麗文見中國國家主席習近平的籌碼。

吳靜怡表示，藍營試圖以「歷史先例」淡化爭議，聲稱過去前總統陳水扁執政時期，國防預算也曾被退回多達69次，如今不過是重演歷史，6次也只是個位數，企圖要更加強擋國防預算的合理性；不過，這種說法，不只是錯誤類比，更是刻意忽略時代背景已徹底改變的政治卸責。

針對陳水扁時期的69次退案，吳靜怡解釋，發生在20多年前，當時的國際與區域結構與今日截然不同，最重要的就是中國尚未完成軍力現代化，台海並沒有進入現在的準衝突常態，美中也尚未全面戰略對抗，當時的台灣仍在防衛轉型初期。

然而現今的台灣，面對的是中國對台軍演高度常態化，幾乎每天都有灰色地帶行動、認知戰，並且同步採取各種經濟施壓，吳靜怡認為，台灣民主同盟陣線的美國、日本、歐洲盟友，一致要求台灣展現自我防衛決心，在這樣的情勢下，國防預算不只是內政爭議，而是國際社會判讀台灣戰略意志的關鍵指標。

吳靜怡指出，鄭麗文高調宣示2026年上半年赴北京，強調「先見習近平再訪美國」的同時，藍白也在立法院反覆卡關國防特別預算，此舉正是削弱台灣自我防衛能力，放大北京戰略籌碼，國防預算被持續阻擋，本身就已成為一種可被北京解讀、評估與利用的政治訊號，不是因為國共已有協議，而是因為國民黨主動把最敏感、也最具爭議的國安議題，放上談判桌，等待北京決定是否收下這份「誠意」。

對中國國民黨而言，吳靜怡直說，這更像是一道可能重創選情的結構性陷阱，因為在台灣當前的選舉結構中，兩岸議題一旦被拉升為主戰場，將成為藍營地方首長最難承受的負擔。因此，沒有人能保證，繼續阻擋國防預算、鄭習會等議題，會不會反而成為「抗中保台」的動員素材，也有可能因為兩岸路線藍營趨近極統，民眾黨就有機會有間隙壯大。

最後，吳靜怡狠酸，民眾黨主席黃國昌拚新北市長的包袱，就是製造各種負評的前黨魁柯文哲；而國民黨拚今年大選的包袱，就是製造各種親中話題的鄭麗文。





