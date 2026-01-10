藍白又卡總預算、國防條例！谷立言會韓國瑜 賴清德：盼他的努力沒白費

記者陳思妤／台北報導

傳國共論壇將在1月底重啟，國民黨主席鄭麗文則可能3月訪中國，和中國國家主席習近平見面，而藍白持續封殺中央政府總預算，以及8年1.25兆國防特別預算，連美國AIT處長谷立言都出手拜會立法院長韓國瑜，又傳出藍黨團擬將TPASS等部分項目拉出來，先付委審查。對此，總統賴清德今（10）日直指，總預算環環相扣，只讓少數預算通過「這是為德不卒」，他也期待谷立言的努力沒有白費，希望國民黨體認到國防預算的重要性。

賴清德今天上午出席「2026 諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，會前接受媒體聯訪，被問到，怎麼看總預算又卡關，傳出在野黨要將部分民生相關的預算拉出來先付委，且國防預算六度被藍白封殺，谷立言還拜會立法院長韓國瑜？

賴清德表示，國民黨如果能意識到總預算對國計民生的重要性是好事，但是如果只是讓少數的預算通過，「這是為德不卒」。賴清德指出，總預算環環相扣，沒有國防預算、沒有國家安全，就沒辦法經濟發展，沒有經濟建設預算就沒辦法兼顧國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市建設就會停擺，也會影響人民生活。

賴清德喊話，希望國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹讓總預算交付審查、盡速通過，這才是正確之道。

賴清德也說，謝謝谷立言最近拜訪在野黨領袖，這足以證明台灣安全、台海和平穩定是國際社會重視，非常期待谷立言的努力沒有白費，也希望國民黨體認到國防預算的重要性，這不僅僅是台灣安全問題，也是全世界所關切的。他說，台海和平穩定是世界繁榮穩定的必要元素，希望能體認到在野黨的責任。

「國防預算、國防特別預算應該盡速交付審查讓它通過」，賴清德表示，要讓國家更安全、台海更穩定、印太更和平，回應人民跟國際社會的期待。

但媒體也追問，傳出國共論壇將在1月底重啟、鄭習會3月登場國共論壇，總預算跟國防預算持續卡關是「鄭習會」門票？賴清德說，因為國民黨尚未應證這個行程，據聞鄭麗文會對外說明，等說明之後再來了解。

