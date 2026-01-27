藍白又双叒叕聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

行政院提出的1.25兆國防特別條例，目前因藍白立委多次在程序委員會將其封殺，無法順利進入實質付委審查，甚至民眾黨團還自提僅4千億的軍購特別條例；今（27）日中午則是本次會期最後一次的程序委員會，民進黨團再度提案將院版《財劃法》、國防特別條例等草案送入審查。但藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得軍購案再度被殺。

羅美玲今日中午在程序委員會上台表示，民眾黨主席黃國昌去了一趟美國，就變成軍購專家，返台後就提民眾黨版本，結果昨天看到白營黨團記者會笑掉大牙、荒腔走板，其實4千億就是國防部的公開項目。

她說，其實1.25兆預算是國防部花1年時間與美國軍事專家討論出來的結果，當然這不是最終的結果，如果覺得不滿意、哪裡需要討論，那就付委審查，「什麼時候立法委員有權限列軍購預算？這是違憲、非常亂七八糟」。

民進黨立委羅美玲。（圖／民視新聞）

同時羅美玲點名白委劉書彬，請教對方出席幾次外交及國防委員會？請問有質詢過嗎？上禮拜一的機密會議有參加過嗎？「矇著眼睛就提出自己的版本，而且第一條就抄錯了，而且東抄西抄，抄政院版本、去年《自由時報》報導、維基百科，甚至還抄錯，還以為昨天記者會會讓人眼睛一亮，結果非常糟糕、好笑」。

話鋒一轉，羅美玲更點名民眾黨前主席前兩天曾說「用人工生殖法交換國防預算、用女人子宮換取國家預算像話嗎？民眾黨到底怎麼一回事？」。

最後羅美玲提到，報導稱國共論壇因為國民黨不夠努力就推遲，但只要今天擋滿10次軍購，明天就會宣布下星期四在北京提案的智庫交流，「今天藍白兩黨是不是擋滿10次，等下就知道了，國家安全竟然可以如此交換、被犧牲，真的非常可恥」。





