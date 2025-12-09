藍白又封殺國防特別預算 綠：替鄭習會鋪路

▲民民進黨發言人韓瑩批評，北京要求國民黨主席鄭麗文提供的「三張門票」其中之一，就是阻擋國安法案。（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 藍白今（9）日在程序委員會中，再度聯手封殺1.25兆國防特別條例。對此，民進黨發言人韓瑩批評，北京要求國民黨主席鄭麗文提供的「三張門票」其中之一，就是阻擋國安法案，雖然鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團實際行動替鄭習會鋪路，阻擋台灣強化防衛戰力。

根據《自由時報》報導，據北京涉台系統及國民黨內部消息，國民黨2位副主席接連低調赴陸交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。為求互信，北京提出高度敏感的「三張門票」做為前提，而其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案。國民黨則痛批「門票說」是惡意捏造，堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮。



對此，韓瑩指出，在中國擴張威脅步步進逼之際，藍白卻一再選擇聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑鄭麗文是否真的是為了跟習近平會面，急著把條件逐項完成。藍白以各種藉口惡意杯葛，不讓預算進入一讀，這不是監督，而是照著中國的路線走，阻撓台灣提升防衛能力。



韓瑩質疑，難道對國民黨而言，賣台可以、保台不行嗎？藍白打著監督的旗號，卻持續顛倒是非、誤導社會。從金額規模到交貨機制，都以錯誤訊息混淆視聽，根本是在掩飾自身的政治投誠。

