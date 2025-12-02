藍白又封殺 吳思瑤轟：不審法案還延會幹嘛？

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤痛批，民生、國安全都擋，不審法案「那延會要幹嘛？」（本報資料照片）

立法院2日再開程序委員會，其中最受矚目的是院版《財劃法》拚付委，不過最終朝野共識放行《財劃法》覆議案，而院版財劃法以及1.2兆之《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》皆在藍白表決人數優勢下暫緩列案，引起綠營強烈不滿；民進黨政策會執行長、立委吳思瑤痛批，民生、國安全都擋，不審法案「那延會要幹嘛？」

針對民進黨所提出的法案再度遭藍白封殺，吳思瑤透過社群平台發文直言「有夠火大」，總統「國防特別條例被擋、政院版財劃法被擋第2次、國安法案被擋722次」，執政黨議案連列案都被擋，法案連掛號都不給。

她質疑，「是要卑劣到什麼程度？」，藍白法案要過就過，連討論都懶，執政黨法案要擋就擋，連討論都不給；藍白立委尸位素餐，不想討論法案是你家的事，民進黨團認真負責，「想討論法案也不行？」，民生、國安全都擋，不審法案，「那延會要幹嘛？」。

民進黨立委、黨團副幹事長范雲則表示，藍白是用總統來立法院詢答作為遮羞布，是不是就是想要幫北京阻擋台灣增加國防的預算？台灣面臨到中國的軍事威脅，難道不比歐洲的國家面臨俄羅斯的威脅大嗎？

范雲進一步指出，今天總統是用北約的標準、歐洲的標準增加國防預算，連我們的國際友人都稱許也支持，覺得台灣這樣的作為才能夠讓大家感受到臺灣自我防衛的決心，但藍白以要求總統備詢等為由，根本就是一個干擾、以程序來阻撓，真正想要反對的是台灣增加國防預算。

她強調，賴清德總統跟行政院長卓榮泰都講過，國防預算是1.25兆依照8年來分配，把數字除起來基本上金額比藍白拿國家的預算來發1萬元的錢還要少非常非常多，藍白根本是找個藉口阻撓台灣增加國防預算。

