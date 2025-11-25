藍白又封院版財劃法 邱議瑩怒了：柯志恩續當鄭麗文的投票機器

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

立法院藍白黨團11月14日強勢三讀「暴衝版」《財劃法》修正草案，較去年新版增加2646億元，已完全超出舉債上限，窒礙難行，藍白今（25）日中午又出招，在程序委員會封殺行政院版的《財劃法》草案。對此，民進黨立委邱議瑩抨擊藍白惡意行徑，更點名欲參選高雄市長的藍委柯志恩「繼續當鄭麗文投票機器！無意捍衛高雄！」





邱議瑩表示，「政院版《財劃法》明明對高雄更有利，加入土地面積、環境負荷、糧食安全等指標，讓南部在資源分配上能更公平。」而陳其邁市長支持，南部地方政府也肯定這些調整方向。

她指出，今天被國民黨民眾黨聯手封殺，連排入議程討論的機會都沒有，更點名要選高雄市長的柯志恩「不支持對高雄有利的板本，沒有替高雄爭取任何空間」。

邱議瑩說，柯志恩曾公開發文稱讚政院版「更細緻」、「值得採用」，但今天的程序委員會上，藍白選擇聯手封殺時，「柯志恩卻不敢跳出來為高雄發聲」。對比柯志恩口頭支持院版指標，實際上讓國民黨反對院版進入實質審查，是「態度前後矛盾」。

她並痛批，明明知政院版對高雄有利的改革，「卻選擇繼續當鄭麗文傅崐萁的投票機器，而不是跟高雄市民站在一起」，並強調一個連《財劃法》都不願替高雄講話的政治人物，「根本無意捍衛高雄的利益」，高雄市民們看得很清楚。

