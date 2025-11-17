藍白又惡修財劃法！吳思瑤曝違反法定舉債上限：逼行政院變「違法院」

記者楊士誼／台北報導

立法院在藍白聯手下，14日再度修正財劃法，要求中央對地方的一般性補助款不得低於前年、計畫型補助款要求「不能低於同級政府十年平均值」。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（17）日痛斥，藍白覺得修法是改改文字與數字而已，但此次修法將中央三大財政調控工具鎖死，更違反公債法15％的舉債上限，「藍白要逼迫行政院一樣成為『違法院』？」

吳思瑤表示，財劃法任何修正不是改改文字與數字這麼簡單，需要各界認可、中央與地方政府的共識，因此從去年至今，每次立院啟動修法，行政部門態度都很明確，即希望能跟地方政府獲得共識再啟動，否則可能造成難以回復的不均衡、不公平的窘境。然去年至今藍白就是覺得改改文字，也因這種作法造成修法出包、縣市政府「富者恆富、貧者越貧」的情況。吳思瑤指出，藍白二度惡修財劃法「惡上加惡」，去年陳玉珍在三分鐘內就將財劃法送出委員會，經過協商過水，院會表決更是最後一刻拿出黑箱版本，可見修法草率無比。

廣告 廣告

吳思瑤批評，今年藍白仍不收斂，二修、惡修財劃法，跳過委員會實質審查。她也指出，二次修法時是0分鐘從委員會審查坐特快車，以逕付二讀粗暴的再次惡修。而財劃法中規範統籌分配款、一般型補助款與計畫型補助款，上次藍白大幅增加統籌分配款，今次更將一般性補助款「不能低於前年」、計畫型補助款要求各縣市「不能低於同級政府十年平均值」，形同強定最低補助標準。她直言，中央三大財政工具全部被鎖死，而此次修法更違反財政紀律法、公債法等，將造成政府舉債超出公債法15％上限，「藍白要逼迫行政院一樣成為『違法院』？」

吳思瑤強調，民進黨針對這樣的惡修，呼籲韓國瑜，去年修法時他將財劃法「冰在冷凍庫」一段時間，這次何時要送出？也可以好好審酌時間點，一旦違憲法案送出立法院，其造成的憲政危機將會是更大的災難。

更多三立新聞網報導

黃國昌東吳演講挨批！吳思瑤酸「別把年輕人當小草」：不會縱容虛偽政客

馬英九洪秀柱先後批高市早苗！吳思瑤轟「失敬失禮」：馬、洪不代表台灣

網驚現帳號「斬殺賴清德」！吳思瑤直呼：中國企圖製造社會混亂

國民黨民調問「沈伯洋滿意度」！吳思瑤酸：曹興誠點名後蔣萬安緊張了？

