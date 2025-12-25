藍白又想挖錢？推兒童帳戶救少子化「恐燒數千億」 衛福部狠打臉

即時中心／高睿鴻報導

雖然台灣經濟暢旺、科技業及製造業更是一片榮景，但詭異的是，始終無法挽救探底的生育率；截至11月，我國人口不僅是連23個月負成長、死亡人數甚至已是出生的近兩倍。據統計，去（2024）年我國生育率僅1.11，在全世界所有國家排名最低。為解決此問題，國民黨及民眾黨今（25）聯手拋「台灣未來帳戶」政策，由政府為孩童成立帳戶、投入資金，供成年後領取；然而，衛福部卻打臉此構想，並呼籲不能不謹慎衡酌。

藍營主席鄭麗文、白營主席黃國昌今早共同宣布「台灣未來帳戶（Taiwan Future Account, TFA）」構想，認為此長期投資計畫，有望提升下一代的權益、並可能提高家庭生養意願。據悉，若此計畫上路，政府需為我國0至12歲兒童設立帳戶、且初始投入5萬；之後，每年投入1萬，直到孩童年滿12萬；另，政府再以基金模式運作，讓資產跟隨台灣經濟成長。

最終，孩童等年滿18歲，就可將帳戶的錢全數領出；以投資年報酬率6％試算，每位兒童最少可領33.9萬。若家長加碼提撥、如每年相對提撥1萬，孩童成年時預計能領56.1萬。藍白宣稱，藉由此制度設計，能讓所有孩童成年時，都可直接擁有人生第一桶金。據悉，此政策將溯及今（2025）年9月1日起，未滿12歲的兒童，首批約226萬人適用。

然而，衛福部今天卻表態反對，直言道，對於國民黨和民眾黨提出、由政府一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，需要更全面審慎評估。

衛福部指出，以2024年底，全國約237萬名12歲以下兒童來算，初期經費就超過1185億元；若未來每年，仍需為新增同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年斥資共計2844億，合計經費約需4030億。加上「財劃法」修法後，中央政府明年總預算就需舉債近3000億，相關財源安排和後續的財政影響，都不能不謹慎衡酌。

尤其，衛福部還表示，在野黨這項方案，並沒有針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計；而政府資源有限，理應優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

事實上，衛福部也提到，早從2017年起，就已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及長期安置的兒少，一起儲存人生的第一桶金。衛福部說，由政府與家長「1：1提撥」、幫孩子一起存，18歲時可以擁有第一桶金；搭配教育部對國教、高教等系統，學費方面的各項政策，期能反轉弱勢家庭的結構困境，讓年輕世代的每位未來國家主人翁，無論升學、就業或準備獨立生活時，有個起點及競爭力。

衛福部指出，這項政策已經執行8年多；到今年11月為止，已經有3萬8892名孩子開戶，開戶率大約66%，累計存款超過32億。衛福部認為，此舉已實際幫助許多經濟較為弱勢的家庭、也鼓勵家長一起為孩子的長期發展做準備。

另一方面，衛福部也提及，民進黨立委沈發惠、郭國文，也曾於10月31日在國會質詢行政院長卓榮泰時，提出「全民兒童帳戶」的相關構想；11月28日，綠委張雅琳委員在質詢時，也都有相關倡議，都是希望透過制度設計，給孩子和家庭較長期、穩定的支持。

當時卓榮泰也已回覆，會審慎評估政策目的、制度設計，並在兼顧整體財政狀況的前提下，持續研議可行性。衛福部續指，近期也有立委提出「轉大人ETF」的想法，建議政府、家長在孩子成長過程中一起投入，用長期投資的方式，幫孩子累積成年後的基本資產。

衛福部認為，面對少子女化所帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」；未來，將持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，從托育、居住、教育及職場支持等多面向，打造更友善的成家與育兒環境。

對於朝野各界提出的兒少帳戶建議，衛福部說，樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力；但也期盼，能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策實質效益。

