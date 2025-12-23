藍白又擋國防特別預算！林楚茵怒批翁曉玲：「紅」不是別人抹是自己染的

記者楊士誼／台北報導

立法院今（23）日召開程序委員會，分八年執行1.25兆的國防特別預算，與立委赴中管制法案等再次遭到擋下。民進黨立委林楚茵痛批，主持會議的翁曉玲拒絕讓法案審查，而她週末去中國見了誰、談什麼一概不知。林楚茵直言，藍白天天喊被抹紅，卻自己跳進大紅池，還往臉上猛抹，怪誰？「紅不是別人抹的，是自己染的」。

程序委員會中午開會，召委翁曉玲宣讀民眾黨立委劉書彬的提案時，綠營立委高喊「民主罪人」抗議。翁曉玲接著詢問「針對劉書彬委員的提案，有沒有異議？」綠委台下回喊「有！」翁曉玲卻說「好，沒有異議，那就報告事項修正通過」。此舉引發綠委們不滿，雙方更爆發口角。

林楚茵表示，國安法案、國防特別預算，又被藍白聯手封殺。翁曉玲週末跑去中國，見了哪些中國官員、談了什麼，外界一概不知，今天果然繼續擋國安法案、卡國防預算。她指出，程序委員會表決平手，翁曉玲身為召委仍直接否決，拒絕讓立委赴中管制法案、國防特別預算條例進入院會一讀、交付委員會審查。

林楚茵也表示，AIT昨天明白表示，台美必須持續交流，才能確保台灣具備足夠嚇阻力，今天一早更貼出與國民黨副主席會談照片，訊號已經很清楚。此外，AIT谷立言處長也表示，當立法院進入預算審查階段時，很期待能回答立法機構的各項問題。「藍白硬是阻擋、不敢付委討論，天天喊被抹紅，卻自己跳進大紅池，還往臉上猛抹，怪誰？紅不是別人抹的，是自己染的」。

