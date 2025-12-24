藍白又擋國防預算！王定宇喊話「放台灣一馬」：唯一得利的只有中共

記者楊士誼／台北報導

藍白立委在程序委員會上再度擋下國防特別預算與明年度中央政府總預算。民進黨立委王定宇今（24）日表示，台灣真正的威脅不是中國軍事威脅的升高，和軍購取得的困難度，而是藍白毫無理由阻擋國防預算。王定宇直言，這種作法唯一得利的只有中共，藍白應放台灣一馬，讓國防預算盡快付委審查。

王定宇表示，根據美軍的報告，中國在2027年具備攻台軍事能力，且中長程飛彈已經涵蓋美軍在台灣周邊以及第一、第二島鏈部署的軍事基地，中國又持續加大軍事投資，洲際導彈數量與距離也不斷提升，不斷窮兵黷武威脅台灣等國家。台灣該做的是加強自我防衛能力，讓中國武力犯台成本提高；也要盟友建構良好合作關係，產生威懾力才是確保和平、安全的正確方式。

王定宇說，美國新版國家安全戰略或是川普簽署的軍售案，都提到要讓台灣建立現代化指管系統，讓台灣具備跟盟軍之間立即鏈結能力，讓國軍反應速度更快。海馬士等新型武器也讓台灣威懾力量大幅提升，這是中國在內針對此次軍售案對於台灣軍事力量現代化、共軍犯台威懾力有所提升，同時日本、韓國、菲律賓、澳洲都在做。然而台灣真正的威脅不是中國軍事威脅的升高，和軍購取得的困難度，而是藍白毫無理由阻擋我國國防預算。

王定宇直言，今年已經接近尾聲，明年的預算連一讀都還沒有，國防特別預算條例要送入立法院也已經被藍白聯手阻擋四次。他批評，每個藍白立委嘴上都說支持國防，手上做的卻是阻擋預算，國民黨部分立委從中國回來後還繼續阻擋國防預算。國會阻饒台灣自我防衛能力的提升，以及與區域盟友連結產生嚇阻力，付出代價的將是全體國民的身家性命與安全，希望在野黨不要為了政黨之間喊價、籌碼的增高而阻擋國防預算，也不要藉此討好中共，這種作法唯一得利的只有中共，各國盟友對於台灣是否有自我防衛決心也產生疑慮，請藍白放台灣一馬，國防預算應盡快付委審查。

