即時中心／徐子為報導



藍白今（13）日在立法院再次聯手封殺今年度中央總預算及8年1.25兆元的國防特別預算條例草案，導致立院「不審查」的紀錄再度延長一週。對此，行政院發言人李慧芝指出，不論是國防安全、國家建設、民生照顧或經濟發展，都在跟時間賽跑，而立法院程序委員會一再拖延排案，以總預算來說，行政院自去（2025）年8月29日送立法院審議至今，已經來到第138天，軍購特別條例也已送入立院48天，珍貴時間持續被虛耗。





李慧芝強調，國人的照顧不能等，國家建設不能等，國家自我防衛的提升也不能等，而立院本會期延會只剩最後13個工作天，呼籲立院能謹守憲法權責，儘速審議政院所提預算案及法律案，讓國家運作能不受影響，繼續推動各項福國利民的政策。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／藍白又擋總預算、1.25兆國防預算 政院開轟：已虛耗138天

更多民視新聞報導

賴瑞隆馬不停蹄！確定披綠袍選高雄市長 親赴台南力挺「他」通過初選

票投國民黨「台灣變伊朗」！汪潔民240字開轟藍白

流感疫情再起！疾管署估2週後進流行期 公費疫苗剩17.9萬劑

