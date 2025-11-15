藍白又聯手修財劃法！陳其邁怒斥「講不聽」 親揭重大建設隱憂

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

新版《財劃法》爭議燒不停，先前分配公式搞烏龍，導致多縣市稅款不增反減，中央有超過300億發不出去。藍白昨（14）日再聯手通過該法修正案，明定地方一般性補助款「不得少於前1年度核列金額」。對此，高雄市長陳其邁今（15）日痛批，這種片面、獨斷的修法，他非常不以為然。

「我們真的覺得很遺憾」，陳其邁指出，《財劃法》首次錯誤修法造成非常嚴重的後果，第2次修法卻也沒有改善，台灣在財政平均、調節的原則之下，因為統籌款、一般性補助款、計畫性補助總額就是那麼多，一旦統籌增加，一般性補助款不變，那壓縮到一定是計畫性補助款。

對於《財劃法》再遭惡修，陳其邁憂心忡忡表示，北部地區捷運路網已經成形，中南部如捷運等重大建設動輒上千億，最需要計畫性補助，這樣一砍就砍掉好幾百億，高雄公共建設一定會受到非常嚴重影響。

快新聞／藍白又聯手修財劃法！陳其邁怒斥「非常不以為然」 親揭重大建設隱憂

陳其邁無奈地說，既然要修《財劃法》，至少要讓地方政府表達意見，把數字攤在陽光底下，實際上卻都沒有，立法院講不聽，也沒有等行政院送法案，後續再好好審議，「這種片面、獨斷的修法，我個人非常非常不以為然」。

此外，陳其邁補充說明，北部河川如基隆河整治完，現在南部易積淹水地區需要水利建設，像是永安區北溝排水還有部分工程沒完工，這些都需要中央補助，雖然在野主張比例不變，但是總額一定會縮水。他強調，高雄不會說要多要什麼，「公平就好」，計畫性補助、一般性補助、統籌款補助不要比去年少。

最後，陳其邁重申，計畫性補助與地方重大建設息息相關，因此希望行政院能盡速提出覆議，並且能將政院版本併案審查，讓地方政府得以充分反映意見，不要草率修法。

