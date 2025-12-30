藍白又聯手！5度封殺國防特別預算 綠委送這看板嗆蔣萬安

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

藍白立委在立法院程序委員會上，已經第4度聯手擋下攸關國防的1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案（國防特別預算）；儘管民進黨團今（30）日在委員會上砲轟藍白，但在民進黨立委8人投贊成票下，敵不過藍白10位反對票，確定國防特別預算第5度遭藍白封殺。民進黨立院黨團書記長陳培瑜也在台下拿「反共不過三代」開嗆台北市長蔣萬安，相關畫面也隨之曝光。

