藍白又聯手6度封殺1.25兆國防特別預算！政院：浪費寶貴防衛時間，綠委喊審預算當吃自助餐？

民進黨立院黨團總召柯建銘，1/2才當面請託民眾黨前主席柯文哲別再擋預算，但週五（1/9）院會上，藍白再次動用人數優勢，表決通過封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案（國防特別預算）付委審查，這是自去年12月2日起，6度封殺國防特別條例。 行政院發言人李慧芝表示，立法院延長第11屆第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度

藍白以59票比50票，6度封殺1.25兆國防特別預算

民進黨立院黨團為了讓國防特別條例付委的提案，能在院會處理，黨團書記長陳培瑜等人週四就到議場前排隊，並於周五一早遞案。

不過，朝野黨團協商仍未達成共識，立法院長韓國瑜於協商結束後宣布開會，國民黨團對民進黨團提案表示異議，韓國瑜裁示表決，後以59票比50票，6度封殺1.25兆元國防特別條例草案付委審查「暫緩列案」。

行政院：浪費寶貴防衛時間、阻礙政府照顧國人

對於立法院仍然未排審今年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》、政院版《財政收支劃分法》，行政院發言人李慧芝表示，立法院延長第11屆第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間。

李慧芝說，立院是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度，呼籲全國受影響的地方政府，提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版財劃法，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。

吳思瑤轟國民黨把審預算當吃自助餐

民進黨立委吳思瑤批評，國民黨把審預算當吃自助餐？挑自己想吃的？行政院送審的是全部預算、立法院該審的是全案，不應該切割預算，選擇性審查

「預算就是民生，每一筆每一項都同等重要，預算應一視同仁，而不是把民生福祉拿來秤斤秤兩，差別對待。 TPASS、治水要優先審，那170億災害準備金不重要，繼續丟包」？

吳思瑤痛批，每一筆預算都同等重要，預算不分大小案，要審都要審，而國民黨又排除國防部780億預算，「為了鄭習會門票，除了擋1.25兆軍購預算，年度預算中的780億國防預算依舊是國共交易的祭品」？





