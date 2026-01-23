藍白又被嗆爆了！竟叫囂行政院公開辯論 張惇涵狠酸「這地點」最好

即時中心／黃于庭報導

藍白掌握國會多數，至今仍未審議中央政府總預算，將導致多項政策無法順利推動。行政院長卓榮泰日前喊話，直接與國會進行對話、辯論，「哪項是國人不需要的？」；孰料，民眾黨主席黃國昌卻反嗆，要比照大選電視公開轉播，而國民黨團甚至要求舉辦3場辯論，放話「3長對3長」全面對決。對此，行政院秘書長張惇涵今（23）日依舊火力全開，表示立法院就是最好的辯論場地。

張惇涵表示，總預算一旦付委，卓榮泰就要依規定到立法院報告備詢，「屆時立法院就是最好的辯論場地」，在野黨說要公開透明的平台，立法院應該沒有1間會議室不是平的，甚至不用3對3或、也不用1對1，113位立委、所有部會同時可以開很多廳，大家就預算理性地討論、辯論。

對此，張惇涵指出，今天已經是總預算送到立法院的第148天，（辯論）最快途徑就是在最後5天，讓總預算付委審查，行政團隊能到立法院備詢，各個委員會也能展開總預算審查。

至於總預算持續卡關，藍白列出38項、總計718億新興計畫先行逕付二讀，張惇涵回應，依照《憲法》第58條，行政院負責任的在法定期間之內，提出中央政府總預算案，立法院應該要依照《憲法》第63條議決。

張惇涵也強調，每年下半年都是預算會期，該作業已經擺在立法院148天，因為718億只有2%，就像考題有100題，結果只答了2題，「如果你是學生，會只交2題的考卷，還是交整份考卷？」，希望中央政府總預算是一體、環環相扣的，不應該被切割式或破裂式審查，這才是最重要的。

若718億新興預算三讀，行政院是否會先執行？張惇涵說明，根據《預算法》第54條，所謂的「同意」並非指預算三讀程序，而行政院立場很簡單，只要依法有效力的預算就會執行，這次在野黨的處理方式，是中華民國憲政史上從未發生過的，行政院也會就國家利益、人民福祉、建設考量來合適處理。

