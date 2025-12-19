藍白反制不副署竟喊彈劾賴清德！林楚茵：掩飾心虛的政治綜藝秀

政治中心／劉宇鈞報導

行政院長卓榮泰不副署藍白強修的財劃法，立法院國民黨及民眾黨團今（19）日將在議場前召開聯合記者會，揚言提案彈劾總統賴清德。民進黨立委林楚茵認為，這場彈劾大戲，說穿了只是掩飾心虛的「政治綜藝秀」。

民眾黨18日稱，賴清德完全違背總統應是全民的最大公僕，除了發明一連串違背民主常識且貽笑大方的政治名詞，現在更帶頭違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政。民眾黨團將正式在院會對賴清德提出彈劾案，屆時依《立法院職權行使法》，請賴列席說明，而這正是賴過去當立委時親手通過的法條，自己立法卻自己違法，沒有最荒謬，只有更荒謬。

國民黨團總召傅崐萁則說，賴清德帶領的民進黨，正在一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」，台灣民主奮鬥多年，不容被賴皇獨裁破壞互解。這是中華民國史上第一次在野彈劾總統記者會，正式向國際社會傳達六成民意的心聲，也希望各國能正視台灣民主正在被瓦解的危機。

林楚茵今日在臉書上發文表示，從週一到週五，藍白立委終於想到反制行政院「不副署」的方法，不是根據憲法提出「倒閣」，而是宣布彈劾總統。

林楚茵直言，這場彈劾大戲，說穿了只是掩飾藍白心虛的「政治綜藝秀」：第一、藍白不到法定的2/3席次，純屬作秀；第二、彈劾案要送去被你們親手癱瘓的憲法法庭？

林楚茵強調，藍白怕倒閣，不敢面對最新的民意檢驗，這不就打臉「自稱60%」民意嗎？喊彈劾是假，戀棧權位才是真的。

