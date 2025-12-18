藍白反制毀憲亂政 為歷史負責

（圖／本報系資料照）

針對行政院長卓榮泰「不副署」的作法，在野黨18日展開反制，立法院司法及法制委員會對卓榮泰提出譴責案，並移請監察院彈劾；民眾黨也將在立法院會提案彈劾賴清德，屆時賴總統必須列席說明。

自賴清德上任以來，憲政秩序不進反退，行政權對立法權的蔑視已非個案，骨子裡透露的絕不是民主進步。此次《財政收支劃分法》修正版經立法院三讀、行政院覆議失敗後，閣揆卓榮泰竟拒絕依法副署，公然扭曲憲法設計，形同行政否決立法，已構成實質上的毀憲亂政。

根據《憲法增修條文》規定，行政院覆議被否決，行政院長就應接受該決議，沒有任何反對空間。結果賴政府竟創造民主災難的「副署權」，認為行政權有憲政權力否決立法權行使。但實際上，副署乃程序行使，不具裁量權限，否則即是否定代議民主的根本。

更荒謬的是，卓榮泰毫無直接民意的基礎，僅憑行政任命，即試圖以程序癱瘓立法院多數決議。此舉不僅違背權力分立，更是將行政權置於民意之上。若行政院長可因政治立場不合而拒絕副署，未來任何法案皆可能遭到行政杯葛，立法院將淪為空殼，民主程序名存實亡。

賴政府對國會監督的敵意亦體現在拒絕列席備詢的惡例。總統府祕書長潘孟安18日以所謂「憲政慣例」為由，缺席立院司法及法制委員會，卻說不出法源依據。祕書長既為機關首長，接受國會監督本屬常態，刻意規避坐實藐視國會之指控。之前國安會祕書長吳釗燮身陷共諜環繞疑雲，也長期拒絕到立法院說明，行政體系集體逃避監督已成常態。

在大罷免全面潰敗後，執政者未見反省，反而指責在野黨「沒有得到教訓」，甚至反咬在野「獨裁」。此種話語邏輯與前韓國總統尹錫悅在叛亂罪庭審時，主張自己實施戒嚴是為力阻「立法獨裁」，合理化其極端手段如出一轍，令人不寒而慄。

連長年主導國會運作、最喜歡批評藍白毀憲亂政的柯建銘，都表示行政院沒有不副署的空間，足見賴政府的作法已偏離基本憲政常識。更諷刺的是，當賴清德才剛表示懷念前立法院長王金平主持議事的協調能力，王金平卻表示，對行政院不副署感到不可思議、不以為然，認為副署不只是義務，也是行政院長的責任。

面對如此毀憲亂政的執政模式，在野黨提出譴責與彈劾，並非情緒性對抗，而是憲政防衛的必要行動。彈劾不只是票數問題，而是為歷史留下清楚紀錄，在民主遭到侵蝕之際，在野黨仍選擇依循制度、捍衛憲法。若此刻噤聲，未來任何政府都可能複製這套行政獨裁模式，台灣的民主將付出難以承受的代價。（作者為青年公共參與協會理事長）