即時中心/林韋慈報導

今（12）日，藍白立委聯手強行三讀《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，引發外界譁然，痛批是「開倒車」、傷害世代正義。立法委員范雲也在社群發文表達立場。





范雲指出，年金改革倒退法案通過後，將造成世代不正義，成為藍白的騙票手段。該法案通過後，政府須撥補公教退撫基金高達6970億元，將由全民買單。將近7千億元的費用，平均每位國人需負擔近3萬元，但農民、勞工、國民年金族群及年輕世代並未受惠，為何要共同承擔？

廣告 廣告

她強調，2017年的年金改革經過國是會議、全國跨職業、跨世代代表的充分討論，而本次修法過程中，民進黨委員發言及討論時間被高度壓縮，程序正當性不足。最新民調也顯示，僅28%民眾支持年金倒退法案，不支持比例高達58%，顯見修法缺乏民意基礎。

范雲批評，藍白聲稱「為教師權益」，但若真正關注教師，應該對症下藥。民間及教師團體已有共識：現行最應改善的，是增加現職教師行政加給、補助鐘點費，並減少不當行政負擔。她指出，今日修法不僅加深現職教師與退休教師之間的不平等，也加劇職業別差距，傷害世代正義，更讓所有教師，包括高齡退休教師，擔心退輔基金無法永續，造成更大的不穩定。范雲呼籲社會關注，譴責未經充分討論的年金改革倒退法案。





原文出處：快新聞／藍白反年改法案強行三讀遭疑騙選票 范雲：加速世代不正義、全民買單

更多民視新聞報導

游智彬約戰王世堅先暖身？找火辣網紅「助拳」挨揍影片曝

便當會談什麼全說了！對抗藍白惡修財劃法 吳思瑤：這2手段都合憲

藍白強行三讀「反年改」！李坤城批：民眾會記得今天藍白掏空台灣

