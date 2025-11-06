藍白反年改！律師嗆爆這群人：配得上苦難

▲立法院司法法制委員會5日、6日連續兩天審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，討論是否停砍公教年金。（圖／何哲欣攝）

[NOWnews今日新聞] 藍白聯手推「反年改」，立法院司法法制委員會昨、今（6）日連兩日排審攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但因朝野未達共識，最終兩修正草案條文全數保留送出委員會交付朝野協商。對此，律師林智群狠酸，投給藍白的年輕人不知道在投什麼，「你值得這一切！你做的決定，配得上你將會碰到的苦難。」

林智群在臉書發文表示，「那些軍公教退休老人投給國民黨，是知道國民黨會給他們好處（反年改，週休7日，一個月從5萬元增加到5萬6千元）；那些投給民進黨的，知道民進黨沒在搞肉桶政治（像花蓮縣那樣樁腳吃到飽），他們支持公平性跟理念，年改改到自己錢少一點也沒關係（還真的有這樣的公務員跟老師）。」

林智群指出，上面這些人，都是明白人，知道自己在投什麼，『而那些投給藍白的年輕人，就讓人不知道他們在投什麼了，他們對自己的低收入忿忿不平、對高房價忿忿不平，結果投給藍白（投給白，就是支持藍），最後藍白反年改，讓退休老人週休7日，一個月領5萬6千至7萬6千元，可以出國、繳第三間房子的房貸，來租給年輕人。」

林智群狠酸，「年輕人，你值得這一切！你做的決定，配得上你將會碰到的苦難」並強調，投票也是一種資源分配，不會投或亂投結果就是搬石頭砸自己的腳。

