藍白反年改 律師引陳春生意見書：被翁曉玲的大法官先生打臉

在立法院國民黨、民眾黨團人數優勢下，反年改修法三讀通過，引發各界議論。律師黃帝穎說，反年改根本違反世代正義、徒增政府財務負擔，且連國民黨立委翁曉玲先生、大法官陳春生的意見書都打臉藍白。

黃帝穎13日以「反年改修法牴觸大法官解釋、翁曉玲的先生陳春生大法官意見書打臉藍白」為題發文說，立法院通過反年改修法，停止調降所得替代率。依據銓敘部計算，退撫基金將提早3到4年破產，甚且因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，最終要全民買單。

黃帝穎提到，大法官在第782號及第783號解釋宣告「年改合憲」有三大重要理由，一、世代正義即「因應人口結構老化退撫給與持續增加之費用，多由少子化後之下一世代負荷之情形」，二、「降低政府因補貼之財務負擔」，三、「延緩政府培育人才提早流失」。

黃帝穎直言，明顯可見，藍白通過「反年改」，根本違反世代正義、徒增政府財務負擔、無助延緩政府人才流失，牴觸大法官解釋意旨。

「陳春生大法官第717號解釋協同意見書打臉藍白反年改」。黃帝穎強調，陳春生與李震山大法官主張「國家財政資源永續運用」，陳春生大闡述「代際正義」，國家有義務保護未來世代的利益，直接打臉藍白「反年改」修法害退撫基金提早破產，違反保障未來世代利益的國家義務。

