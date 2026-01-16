藍白只將總預算部分新興計劃逕付二讀 政院：挑三揀四非國人之福

行政院發言人李慧芝。行政院提供



立法院今（1/16）在藍白人數優勢下，將今年度中央政府總預算案中部分新興計畫抽出逕付二讀。行政院發言人李慧芝表示，總預算每一項計畫都是重要項目，每一筆預算都環環相扣，因總預算遲遲不審，導致受影響的新興計畫及延續性計畫新增項目高達2992億 ，在野黨卻挑挑揀揀，只同意動支718億元的新興計劃案，僅佔整本總預算的2.4%，漠視其他國人福利以及國家發展。

李慧芝指出，被在野黨剔除的新興計畫，舉例包含校園無人機人才培育，為國軍提升戰備醫療能量設備的軍事投資計畫，極端氣候的氣象風險數位治理、氣象觀測、海象監測，提升本土疫苗自製量能的國家疫苗產業韌性深耕計畫，甚至連推進先進科技的量子電腦、矽光子計畫都被擱置，這些有助於國人照顧、國家發展、提升國際競爭力的計畫，難道在野黨認為不重要嗎？

李慧芝表示，行政院去（2025）年8月29日將今年度總預算案送請立法院審議，迄今已141天，立法院持續拖延審查時程，直到最後幾個工作天匆匆忙忙、挑三揀四，絕非國人之福，呼籲立法院遵守責任政治的憲政份際，理性審查整本中央政府總預算，確實依照憲法規定行使職權審查。

