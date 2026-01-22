藍白只放行2.4%總預算案 民進黨：虛耗台灣整體發展

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

立法院第11屆第4會期只剩7個工作天，然而115年度中央政府總預算持續卡關。對此，民進黨發言人韓瑩今（22）日指出，行政院長卓榮泰已明確表態，願在國會公開說明、接受立院監督，唯一目標就是讓總預算儘速排審，但國民黨與民眾黨選擇持續拖延，操作政治口水、虛耗台灣整體發展。

針對藍白先放行2%總預算案，韓瑩質疑，藍白難道是認為國防、交通建設，或其他社會福利不重要嗎？（資料照）

韓瑩表示，藍白高喊電視辯論，實際上只是刻意轉移不審總預算的焦點。依照法定程序，立法院針對預算內容進行審查，而行政院長在立法院進行報告、接受監督，各部會的首長，也會在各個委員會報告、備詢。這不就是全程直播、公開透明的公共辯論嗎？

韓瑩指出，在野黨先全面杯葛總預算，等到社會關注升高、民眾反彈聲音出現，才迫於民意規劃排審，然而面對總額3兆350億元的中央政府總預算，竟然只處理其中的2.4%。藍白難道是認為國防、交通建設，或其他社會福利不重要嗎？

韓瑩強調，只要儘速排審總預算，行政院長就可到國會進行報告，各部會也會赴委員會備詢，全程直播、公開透明，這正是在野黨要求的辯論，也是回到審查預算的正軌。

