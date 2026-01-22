藍白叫陣電視辯論總預算 卓榮泰堅持在立院：不只3場

中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰日前拋出辯論構想，引發在野黨團要求舉辦電視辯論。行政院發言人李慧芝今（22）日回應，立法院即是最大的政策辯論平台，無法理解在野黨為何不願依循往例在國會辯論，強調無須捨近求遠，若預算付委最快下周即可在國會辯論。

行政院長卓榮泰。（圖／行政院）

行政院長卓榮泰22日上午主持行政院會，會後由發言人李慧芝等人轉述會議內容並接受媒體提問。針對卓榮泰表態願就總預算進行辯論，以及在野陣營主張採取電視辯論形式，行政院方面在記者會上做出進一步說明，並重申政府立場，希望總預算案能盡速進入實質審議程序。

廣告 廣告

李慧芝指出，截至22日為止，立法院不審議總預算已達147天。她強調，國會本身就是最大的政策辯論平台，行政團隊實在難以理解，為何在野黨團不願意按照往年慣例，直接在立法院內針對預算內容進行辯論。

行政院發言人李慧芝。（圖／行政院YT頻道）

對於辯論形式，李慧芝進一步說明，若在立法院進行預算辯論，場次絕對不會只有3場，參與者也不會僅限於黨團幹部。她表示，每一位立法委員都能夠針對其關心或質疑的每一筆預算，與行政團隊展開實質辯論，這種方式既全面又直接。

李慧芝認為，在野黨完全不需要「捨近求遠」尋求其他辯論途徑。她明確表示，只要立法院能在明天將總預算案付委，最快下禮拜就能在國會殿堂上，針對總預算案展開辯論。

面對外界質疑行政院對辯論態度是否轉變，李慧芝澄清，卓榮泰日前的說明相當清楚，所謂對總預算進行辯論，就是要在國會殿堂與每位委員就關心、質疑的每筆預算展開辯論。她重申，只要預算付委審查，行政院長就會前往報告，這是具備直播功能的公開平台，也是最適合且最大的政策辯論場域。

延伸閱讀

藍白通過718億預算「執行or釋憲」？行政院：造成公務員為難

對等關稅談判告一段落 賴總統宣告下一步行動

對美投資算不算5000億？前副閣揆要求2單位說清楚