藍白可能擋台美關稅…吳嘉隆指南韓被加稅是美方警告：建議打擊源頭，關稅被卡就再課中國10%

台美關稅談妥稅率15%不疊加，還有領先競爭對手的232條款最惠國待遇，未來貿易協議是否能在立法院過關，外界相當關注。對此，總體經濟學家吳嘉隆今（3日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，南韓拖延半年不審過被加稅很合理，也是演給台灣看的警告，若藍白真的杯葛，建議川普直接課中國稅，從源頭打擊。

有關台灣經濟成長，吳嘉隆表示，去年下半年飆高，今年還會延續一陣子，因為台灣是非常重要的半導體供應鏈，出口還會保持相當動能。

吳嘉隆說，台美關稅協議相當於FTA，協議裡有一個看點，是台灣的學名藥、某些飛機零件、木材製品免稅，晶片和藥品是兩大戰略物資。他指出，台灣不但在晶片製造上可以幫美國建立整個供應鏈，台灣的藥品也能幫上忙。



吳嘉隆強調，台灣晶片產能40%移到美國，其實說法錯誤，實際上是台灣廠房還在蓋，只是赴美擴張，是美國需求的40%由台積電的美國廠房做供應，另外從台灣再進口60%，更何況美國需求一直在加大，台積電的產能勢必要跟著擴張。



提到南韓因拖延關稅協議遭美方加稅，吳嘉隆表示，去年七月談成的到現在都還沒過，卡了半年被馬上加關稅很合理，也等於是演給台灣看。他認為，若藍白杯葛不讓協議審過，可以向川政府建議對中國加稅，從源頭打擊，因為藍白立委等同在呼應中共立場。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

