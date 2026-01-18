藍白各提軍購版本挨轟扯後腿 馬文君認為沒有列機密理由

國防外交委員會19日將召開機密會議，邀國防部長顧立雄針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」報告，國民黨立委馬文君強調，只要不符合國家實際需求，絕對不會隨意放行。圖為國民黨立委舉標語嗆民進黨。（本報資料照片）

為替1.25兆元國防特別預算解套，國防外交委員會19日召開機密會議，邀國防部長顧立雄報告內容，不過，繼民眾黨喊出要自提版本後，傳出國民黨也在草擬黨版提案，民進黨立委王定宇痛批，自提版本就是扯國家後腿，藍白這種做法「荒謬又害國」；國民黨立委馬文君強調，中央或許會在機密會議中提出項目說明，但只要不符合國家實際需求，絕對不會隨意放行。

王定宇表示，有關軍事投資的國防預算，需研究台灣安全防衛需要、美方願意提供的裝備及台灣自己生產的能力和營區配置、彈藥庫，甚至還有人員訓練計畫。這些都需要軍方、國防部、行政單位、盟友以及台美雙邊長時間討論與磋商才能確定。

他強調，國防部因此提出特別預算，包括年度預算、國防預算在內，已被藍白利用程序委員會阻擋至今無法付委審查，批評有依《憲法》提出的版本不審查，卻要用違憲方式自提特別條例版本，「這不是在扯國家後腿嗎？」

對於今天會議，馬文君認為，以往若是美方尚未公布軍購細項，為避免資訊外流，確實有先行保密、召開機密會議的必要，但美方已對外列出大致方向與項目，實在沒有再列為機密會議的理由，質疑此舉恐只會讓外界產生「封口」疑慮，難道另有不可告人的內容？

她說，美方這次提出的軍購清單金額約為3000億元，最終方向與規模應不致出現太大落差，但中央卻提出金額高出許多的特別預算，理應清楚向全民交代每一分錢的用途，國民黨不可能接受國防預算在內容不明的情況下，讓對美軍購以包裹方式一併通過，相關預算一定會嚴格審查，確保民脂民膏不被浪費，且每一分錢都用在刀口上。