藍白合不受徵召陳琬惠影響 白稱遵守承諾：不會給藍最後期限

民眾黨3日下午召開「用行動改變宜蘭」記者會，確定徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠（右）參選2026宜蘭縣長選舉。（袁茵攝）

民眾黨3日通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，但昨稱待國民黨決定人選後，用最好機制挑選最強候選團隊，藍白合作最新進度備受關注。被問到會不會給國民黨最後期限，時間過後就確定推陳琬惠，不等待藍營？民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨相信陳琬惠就是最強候選人，跟藍合作部分，民眾黨會遵守承諾，但現在不方便片面宣布細節，且也不用提到「最後期限」問題。

民眾黨3日下午於過去與國民黨前黨主席朱立倫舉辦「朱黃會」的兆基文教大樓舉辦「用行動改變宜蘭」記者會，確定徵召陳琬惠參選2026宜蘭縣長選舉。

廣告 廣告

針對昨稱有跟藍聯繫待對方決定人選後，用最好機制挑選最強候選團隊，目前與國民黨溝通進度為何，有沒有給藍最後期限，例如明年3月後就確定推陳，不再等待藍？黃國昌表示，昨天選決會開會結束後，他馬上請祕書長周榆修致電給國民黨副祕書長李哲華，讓對方知道民眾黨的決定。

黃國昌提及，「我們知道民眾黨一旦徵召陳琬惠之後，馬上迎接而來的就是各式各樣見縫插針、挑撥離間，從這2天事情發展，我必須說完全都在預料之內。」昨天周榆修告訴李哲華後，李也非常善意詢問下一階段如何進行比較好，自己也在與國民黨主席鄭麗文見面時公開說過，民眾黨有最大誠意跟善意，會用最好機制挑選最強競選團隊，「我今天代表民眾黨在此跟宜蘭鄉親表達，民眾黨相信陳琬惠就是最強的候選人」。

黃國昌指出，接下來跟國民黨彼此之間合作，會如同之前說的，先從政策、理念、願景，而在縣市首長具體協調上，民眾黨也會遵守承諾，並有最大誠意跟善意，「現在還不方便由我們片面跟各位宣布細節，但我可以跟大家說的是，該進行的工作，現在都持續進行當中，這是現在式，不是未來式」。

黃國昌說，因為目前兩邊針對有關相關工作，大家都很有誠意跟善意，所以「我覺得還不用去提到所謂『最後期限』的問題。」例如今天他在立院遇到藍委吳宗憲，並向吳表達「我們今天要徵召陳琬惠了」、「你們動作要快一點」，而吳宗憲也很高興，並對於民眾黨徵召陳琬惠給予滿滿祝福。

黃國昌強調，民眾黨對陳琬惠有信心，對於接下來與國民黨的協調也有誠意，要跟所有宜蘭鄉親表示，陳琬惠用行動改變宜蘭，請大家給陳琬惠一個機會，讓陳用行動改變宜蘭。

被問到未來藍白決定最強人選後，會不會採取民調輸的一方擔任副市長，或「一首長一立委」模式，例如2026推民調贏的人選首長、另一方就是2028當代表選立委？黃國昌回應，當時跟鄭麗文討論此事時就說過，民眾黨會用最好的方式推出最強團隊，給各個縣市最佳治理，而這樣的用字遣詞也經過精心思考。

黃國昌稱，未來在各縣市也會秉持相同誠意，「在進入到下個階段與國民黨正式坐下來討論前，我們不會有太多太強的預設。」但今天正式徵召陳琬惠，代表民眾黨相信陳琬惠是所有宜蘭鄉親最佳選擇，而民眾黨的誠意與善意沒有任何改變，「正因如此，我不會在現在此刻未跟鄭麗文及其領導團隊，還有國民黨想要競逐宜蘭縣長的候選人正式交換意見前，把這個事情說的太絕對」。

此外，關於民眾黨未來推縣市長人選，是否都先透過徵召方式，再與藍談合作？黃國昌說明，民眾黨當然要透過黨徵召程序完成黨內作業，否則沒辦法進一步往前邁進。而黃國昌也看向站在一旁有意角逐嘉義市長的白委張啓楷說，「陳琬惠之後，相信不久、很快就會有好消息，但今天最佳主角就是陳琬惠，也先只談陳琬惠。」

【看原文連結】