藍白合不容破壞 鄭：違紀祭黨紀

國民黨主席鄭麗文（右）代表國民黨送上雙鵲同行的紀念品給民眾黨主席黃國昌（左）。 （中央社）

記者陳柏翰、王超群∕台北報導

國民黨與民眾黨十九日舉行高峰會談。民眾黨主席黃國昌表示，民主政治一定會有競合，但政黨也不需要惡言相信、搞得雙方你死我活；國民黨主席鄭麗文表示，在野合作的方向既已確立，全黨應一致對外，不容內部出現破壞合作的行為，若有黨內人士刻意阻撓「黨紀一定會處理」。

黃國昌表示，自己和柯文哲的溝通「時時刻刻都在進行」，在會前柯文哲特別提到主流民意、國家正義與人民安全等是繼續往前進的重要指標。他指出，台灣當前處於內外交迫的關鍵時間點，為了回應主流民意、捍衛台灣的國家安全，希望讓所有人民真正看到未來，兩黨競爭絕對不應該是零和賽局，雙方應共同思考如何攜手合作，以帶給人民更好的政治跟期許。

黃國昌指出，民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上，也因此最近才會開始討論聯合政府理念。藍白兩黨有不同的過去，但是身處在相同的現在，此時此刻最重要的事情就是讓台灣人民看到未來。

鄭麗文指出，藍白合作是二０二六地方選舉與二０二八中央政局的重要基礎。針對外界關注國民黨內部是否會因合作框架產生不同聲音？她表示，政黨在面對重大戰略時本有多元討論空間，但一旦集體作出決定，全體黨員就應共同承擔、共同推動。

鄭麗文強調，若有黨內人士選擇與集體方向背離，刻意製造矛盾或阻撓合作進程，黨中央將依黨紀規範處理。她表示，藍白合作的目標不是政黨利益分配，而是避免在地方與中央選舉中出現「在野互打」的情況，使選民無法集中支持改革力量。