藍白合不能急？黃國昌被問這2縣市：還太早

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選布局開跑，在野陣營藍白合將如何影響未來2028年選情？備受關注。民眾黨主席黃國昌今（24）日被問及雲林、金門是否可能藍白合？他回應表示，現在談縣市長太早；2個政黨彼此提名徵召作業，有主體性，重疊部分再來看雙方合作。

黃國昌今記者會後指出，2026年地方選舉跟國民黨合作，要先談政策、價值、願景，讓雙方智庫聯繫、對接，並在地方治理層面優先應推動的議題上，先提出政策主張。

在這前提上，黃國昌認為，現在談縣市長還有些太早，2個政黨彼此提名、徵召作業，維持主體性，若有重疊部分再來看怎麼相互合作。不管是張嘉郡還是陳玉珍，2人表現都很好，大家都是好同事，2026牽涉政黨間的合作和機制，路要一步一步往前走，不用那麼急。

同時，被問到近期中日關係緊張，總統賴清德說多吃壽司，還脫口說台灣人看演唱會是「有錢有閒」，黃國昌對此怒批，台灣人的確有些有錢有閒，但更多是成不了家，養不起小孩的年輕人，賴總統這句話代表他的認知和庶民遙遠。

另外，民眾黨明天將出發到日本交流，黃國昌說，這是時間巧合，任何出訪不是突然決定，民眾黨讓青年朋友對公共事務交流，活動其實除了政黨拜訪，也包含地方政治拜訪，讓年輕人了解日本地方政治經濟……等，跟高市一點關係都沒有，沒有必要在這個時間點太多政治解讀。

