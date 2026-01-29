藍白合也可能藍白分？柯文哲酸國民黨：每個都很玻璃心

前民眾黨黨主席柯文哲找到新工作，將出任國家治理學院院長，外界解讀，柯文哲將重掌民眾黨大權，就連今年春聯都設計成「柯文哲、黃國昌」雙蛋黃落款，被問到是否是擔心被比較人氣，今（29）天柯文哲強調，與黃國昌就是分工合作，與國民黨也是如此，但又忍不住坦言「藍營的朋友每個都很玻璃心」。

重掌民眾黨大權？柯文哲：與黃國昌分工合作

柯文哲官司告一段落，除了忙輔選，也積極投入培育青年活動，如今更有新工作，民眾黨一級主管人事任命出爐，柯文哲將出任國家治理學院院長，黃國昌則兼任政策會主委。柯文哲說，立法院就交給黃國昌去處理，自己以後專門到南部去辦訓練班，強調「兩個太陽可以合作」，每個人都做擅長又喜歡的事情。

廣告 廣告

外界解讀，這代表柯文哲將重掌民眾黨大權，今年馬年春聯也暗藏玄機，除了黃國昌黨主席個人款，還推出黃國昌、柯文哲「雙蛋黃落款」春聯，發財金拜年小物同樣也是「柯昌合體」，黨內地位不見動搖，也可化解兩人被比較人氣的尷尬。

拋藍白分工合作 柯：藍營的朋友們每個都玻璃心

而柯文哲近期受訪，不吝嗇對國民黨開炮，被認為是要校正黃國昌的「小藍路線」，談到未來藍白合走向，沒想到柯文哲又再語出驚人，直言藍白合另一個更重要的概念是可以變成藍白分，「世界上什麼事都有，感覺藍營的朋友們每個都很玻璃心，綠營則是見獵心喜」。

柯文哲也點名批評，賴清德把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後兩個就只好合作。柯文哲復出後重掌話語權，恐怕成藍白合最大變數。

台北／黃品寧、黃偉財 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

別越俎代庖！民眾黨國防預算砍剩4千億 賴清德示警：台灣之盾會破洞

民眾黨選戰布局！柯文哲擔任「這職位」 將教課盼吸引人才入黨

民眾黨版4000億國防條例 國防部再批欠專業：我們沒辦法執行