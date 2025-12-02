藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強

政治中心／李紹宏報導

2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。

郭正亮分析，2026年大選就算藍白合，恐怕也不能逆轉選情。（圖／資料照）

郭正亮昨（1）日在節目上指出，其實國民黨在幾個縣市「危機滿滿」，選情告急，因為在藍白整合仍存變數之際，民進黨布局也持續推進。民進黨中執會於10月22日拍板第1梯次縣市長提名，由總統兼黨主席賴清德親自宣布，展現綠營力拚「藍天變綠地」的決心。首波名單鎖定宜蘭林國漳、台中何欣純、台東陳瑩，以及嘉義市王美惠。

宜蘭縣長參選人林國漳是民進黨的強力人選。（圖／翻攝自民進黨宜蘭縣黨部臉書）

值得注意的是，宜蘭縣長參選人林國漳原為法律人出身、無黨籍；賴清德曾透露，林國漳是費盡千辛萬苦才合作成功的人選。

最後，郭正亮分析，選戰重心仍在六都。他指出，兼任民進黨主席的總統賴清德，將把更多資源與心力放在台南，確保民進黨穩固執政陣地。他強調，如果民進黨在台南失利，賴清德才可能面臨黨主席職務上的壓力，可見台南對綠營的重要性。

