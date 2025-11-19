藍白合作不是為了位置 鄭麗文：是要讓台灣價值與精神不毀在民進黨手裏

「以行動 顧台灣」，民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文主席高峰會。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」登場，宣示藍白合作禁入新里程碑。鄭致詞時允諾，藍白合作後，台灣價值與精神不會毀在民進黨手裏，台灣人民樸質與善良不會被民進黨撕裂破壞，善會戰勝惡，愛會取代惡。

鄭麗文表示，國民黨與民眾黨是兩個不同政黨，有不同文化背景與重視價值，之後會截長補短、互補，讓1加1大於2，兩黨自主性不會受到任何打折；有高度民主素養的政黨與政治人物，不是為合作而合作，更不是為了位置。

鄭麗文說，言論自由、司法獨立、國會尊嚴在對民進黨一文不值，甚至不惜摧毀台灣價值與民主長城、撕裂社會，推台灣向戰爭邊緣，以獵取一黨之私；藍白合作將重建這些被摧毀一磚一瓦，成支撐台灣未來民主社會重要地基。

鄭麗文提醒，民進黨見不得藍白合，未來一定會透過各種方式破壞、打壓、扭曲、抹黑，有信心雙方有深刻覺醒與認知，未來合作經得起任何挑戰與外來勢力破壞，對未來肩上重任有深刻共同的理解，為的是大義、大利。

鄭麗文也呼籲，希望台灣人民加入在野兩黨，也希望國民黨上下同志能有共同心理準備與堅持，不能再辜負台灣人民期待，不能再浪費寶貴機會，國力正在快速流失中，台灣沒有時間在蹉跎，台灣人沒有時間再看政黨惡鬥虛耗。

鄭麗文批評，對於民進黨執政倒行逆施毀憲亂政，無所不用其極的追殺、團滅在野力量，與黃均為法律人，同樣都悲憤、痛心不已，無法相信台灣民主化幾十年後的今天，司法出賣貞操倫統治當權者鷹犬，赤裸撲向在野黨。

鄭麗文表示，今天台灣綠色恐怖幽靈壟罩，在台灣要關心公共事務要擔心被茶水表、被國家機器追殺打壓，民主政治倒退到威權統治時期，烏雲誰製造的，這是台灣民主最大悲哀諷刺，讓人痛心。

但鄭麗文也說，在台灣政治工作者與在野黨不能灰心喪志落入民進黨的坑，藍白合就這是民主創舉與試金石；藍白合作曾坎坷，但今天台灣的處境不能再懷憂喪志，只打著心中小算盤，應放大胸懷視角，體認肩上重要責任。

鄭麗文表示，希望未來兩黨對話、合作證明給全世界看，台灣人真的不是只有不斷惡鬥，會把國家人民利益放在心上，凝聚專業、尋找出路、解決問題，幫助台灣弱勢基層與年輕人尋找未來。

鄭麗文說，對台灣特殊政治文化與選舉制度，盼透過兩黨經驗，未來能在現有憲政制度下找出新的康莊大道，參考過去各國經驗，走出屬於台灣獨特道路，為台灣人民量身訂做的道路，符合台灣人民期待贏得大選與台灣未來。

