藍白合作不是為了位置 鄭麗文：是要讓台灣價值與精神不毀在民進黨手裏
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」登場，宣示藍白合作禁入新里程碑。鄭致詞時允諾，藍白合作後，台灣價值與精神不會毀在民進黨手裏，台灣人民樸質與善良不會被民進黨撕裂破壞，善會戰勝惡，愛會取代惡。
鄭麗文表示，國民黨與民眾黨是兩個不同政黨，有不同文化背景與重視價值，之後會截長補短、互補，讓1加1大於2，兩黨自主性不會受到任何打折；有高度民主素養的政黨與政治人物，不是為合作而合作，更不是為了位置。
鄭麗文說，言論自由、司法獨立、國會尊嚴在對民進黨一文不值，甚至不惜摧毀台灣價值與民主長城、撕裂社會，推台灣向戰爭邊緣，以獵取一黨之私；藍白合作將重建這些被摧毀一磚一瓦，成支撐台灣未來民主社會重要地基。
鄭麗文提醒，民進黨見不得藍白合，未來一定會透過各種方式破壞、打壓、扭曲、抹黑，有信心雙方有深刻覺醒與認知，未來合作經得起任何挑戰與外來勢力破壞，對未來肩上重任有深刻共同的理解，為的是大義、大利。
鄭麗文也呼籲，希望台灣人民加入在野兩黨，也希望國民黨上下同志能有共同心理準備與堅持，不能再辜負台灣人民期待，不能再浪費寶貴機會，國力正在快速流失中，台灣沒有時間在蹉跎，台灣人沒有時間再看政黨惡鬥虛耗。
鄭麗文批評，對於民進黨執政倒行逆施毀憲亂政，無所不用其極的追殺、團滅在野力量，與黃均為法律人，同樣都悲憤、痛心不已，無法相信台灣民主化幾十年後的今天，司法出賣貞操倫統治當權者鷹犬，赤裸撲向在野黨。
鄭麗文表示，今天台灣綠色恐怖幽靈壟罩，在台灣要關心公共事務要擔心被茶水表、被國家機器追殺打壓，民主政治倒退到威權統治時期，烏雲誰製造的，這是台灣民主最大悲哀諷刺，讓人痛心。
但鄭麗文也說，在台灣政治工作者與在野黨不能灰心喪志落入民進黨的坑，藍白合就這是民主創舉與試金石；藍白合作曾坎坷，但今天台灣的處境不能再懷憂喪志，只打著心中小算盤，應放大胸懷視角，體認肩上重要責任。
鄭麗文表示，希望未來兩黨對話、合作證明給全世界看，台灣人真的不是只有不斷惡鬥，會把國家人民利益放在心上，凝聚專業、尋找出路、解決問題，幫助台灣弱勢基層與年輕人尋找未來。
鄭麗文說，對台灣特殊政治文化與選舉制度，盼透過兩黨經驗，未來能在現有憲政制度下找出新的康莊大道，參考過去各國經驗，走出屬於台灣獨特道路，為台灣人民量身訂做的道路，符合台灣人民期待贏得大選與台灣未來。
更多太報報導
若黨內有人破壞藍白合作 鄭麗文：願賭不服輸祭黨紀「該怎麼辦就怎麼辦」
鄭麗文：藍白智庫未來將對接 讓年輕人有大試身手的平台
「在野黨要扛起執政黨的責任」 鄭麗文：藍白要1加1大於2讓台灣人民成贏家
其他人也在看
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 5 小時前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
67%認國民黨不反共 一國兩區「紅通通4人幫」效應曝光
論壇中心/綜合報導台灣民意基金會民調顯示，有近7成台灣民眾不同意國民黨是反共政黨！對此，民進黨新北市議員卓冠廷分析，國民黨不是一個鄭麗文的問題，國民黨的路線已經變成中國路線，而黃國昌帶領的民眾黨比藍還要藍、也嚇走了一堆柯文哲累積的中間選民，民進黨要緊抓這次機會，接住被藍白嚇跑的那群人。民視 ・ 11 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 1 天前
台海議題惹火北京 日相高市早苗陷外交風暴
日本首相高市早苗上任不到一個月，就因為「台灣有事，日本出兵」言論引發中國政府強烈不滿，聯合官媒全面開火；外交部發言人毛寧甚至翻牆發文，企圖透過國際社會施壓。日本則表示首相言論並無違反國際法，不會撤回發言；北京當局因此祭出「赴日警告」反制，呼籲中國公民暫停前往日本旅遊、求學。而日本週一(11/17)派出外務省官員出訪北京，以對話緩和兩國緊張氣氛。TVBS新聞網 ・ 1 天前
UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」 沒資格成安理會常任理事國
大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。中天新聞網 ・ 8 小時前
花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」 劉世芳重話：沒解釋空間
即時中心／黃于庭、李美妍報導雖中國近年致力以各種手法滲透台灣，但我國與中國互不隸屬為客觀事實，國人不得同時於中國設籍、領有護照。日前花蓮富里鄉中配村長鄧萬華，因未放棄中國籍遭鄉公所解職，不過其向花蓮縣府提訴願後，縣府訴願委員會決議撤銷原處分；內政部則強調「並無地方另行解釋之空間」，將再行文富里鄉公所。對此，內政部長劉世芳今（18）日也說明最新進度。針對花蓮該位中配村長解職，提起訴願成功一事，內政部先前重申，《國籍法》第20條已明文規定，民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料；對未辦理者，權責機關均應依法辦理解職事宜。內政部直指，地方政府應依法律及中央主管機關之解釋辦理，並無地方另行解釋之空間，為貫徹法治國精神，並堅守民選公職人員肩負國家忠誠義務之基本原則，將再行文富里鄉公所，應依《國籍法》及中央主管機關之解釋辦理解職。內政部長劉世芳。（圖／民視新聞）不過，劉世芳今日表示，到目前為止，內政部還沒收到花蓮縣政府，或是富里鄉公所對於這次訴願的決定書，因此內容無從查考，之後內政部將派員至地方政府了解狀況。劉世芳續指，《國籍法》解釋主管機關是內政部，根據《國籍法》第20條規定，民選公職當選者在1年之內，要放棄中華民國國籍以外的國籍，內政部據此規定，要求地方縣政府一定要進行解職。她也強調，大家可以去看憲法修正條文，相關限制還是一樣，「沒有解釋的空間」。原文出處：快新聞／花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」 劉世芳重話：沒解釋空間 更多民視新聞報導高市挺台言論延燒！中日關係惡化 北京宣布「連8天」海上軍演高市挺台！鄭麗文竟反指總統「火上加油」 綠委轟：當中國傳聲筒？棒球／「前中職救援王」也被中國挖角！他拒絕原因曝光民視影音 ・ 1 天前
立院三讀新修財劃法 卓榮泰：問題更大 政院會全面迎戰
立法院會14日再度三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列，對於立法院在野黨團突然通過修正案，「行政院會全面迎戰」，明天與地方政府談過後，周四（20日）行政院會將討論院版財劃法。行政院發言人李慧芝下午指出，行政院會20日將提出完整修正草案，卓榮泰會出面說明，盼立法院朝野黨團理性討論。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 3 小時前
美對台軍售巨大進展？雷神獲217億合約 張競打臉：去年就公布了
美國政府於當地時間13日宣布了一項總額3.3億美元的對台軍售計劃，將出售戰機備件和維修零件，這是川普總統再次上任以來首次對台軍售。隨後，美國國防部於18日確認，雷神公司獲得超過6億美元（約新台幣217億5002萬元）的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，預計完成日期為2031年。不過，中華戰略學會資深研究員張競則指出，此為去年同意之軍售，但我方去年未編預算，現在才編相關預算。中天新聞網 ・ 4 小時前
青鳥炸鍋！萬人網路投票「歷任總統誰最貪？」33%指賴清德
臉書粉專「不禮貌鄉民團」昨（17）日又發起網路投票，問最近30年內的5位總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德比較起來，哪一位最讓人失望？哪一位最貪？結果大多數網友都認為是賴清德。中天新聞網 ・ 1 天前
南韓財閥遭美中夾殺 承諾投資美國3500億美元後 還得投資南韓5500億美元 對抗十大出口產業競爭力被中國超越危機｜鏡轉全球｜#鏡新聞
南韓啟示：疑美疑中都沒關係，作戰要團結！ 李在明政府搞定韓美貿易協議後，回頭處理國內經濟危局，承續對付川普政府的官民合作團體戰風格， 糾集南韓企業財閥開會。三星、現代、SK和LG等四大財閥會後宣布，未來3到5年將投資南韓逾800兆韓元（約5500億美元），平息南韓社會對韓美協議恐釀巨額資金外流、掏空本土產業並加劇失業潮等疑慮。 美中擠壓生存，南韓危機成轉機？韓經會調查顯示，南韓10大出口產業競爭力將在5年內全數被中國超車，包括半導體業，三星和SK海力士正被「紅色記憶體三雄」（中芯、長江存儲、長鑫存儲）緊追在後。南韓正視十多年來輕忽中國崛起後果，有助加速產業「轉骨」。 台灣外部壓力未消，內賊不斷偷家？川普再度點名，美國把晶片生意輸給台灣「很丟臉」，要全面回流。台積爆出7月退休的老將羅唯仁，帶走大量先進製程資料，投向英特爾懷抱。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 20 小時前
台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京 今將展開嚴正交涉
即時中心／林耿郁報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。民視 ・ 1 天前
宜蘭藍白合破局? 張勝德掛看板 陳琬惠秒po定裝照
政治中心／陳妍伶、欒秉宙 台北報導宜蘭選戰升溫！民進黨已經提名林國漳，國民黨宜蘭議長張勝德也掛起看板爭取提名，更說宜蘭需要的不是政治聲量，似乎暗酸黨內對手，立委吳宗憲。而民眾黨陳琬惠也po出定裝照，藍白人選這麼多，到底怎麼合？讓宜蘭選情更受到關注。國民黨籍的宜蘭縣議長張勝德，在街頭掛起近20面看板，爭取宜蘭縣長提名，還說宜蘭現在需要的不是政治聲量，似乎暗指也有意參選的國民黨立委吳宗憲，他週末勤跑宜蘭拜廟，也開宜蘭風災災後復原記者會，兩人誰能出線，12月底就有答案。宜蘭縣選戰火熱。（圖／民視新聞）宜蘭縣議長（國）張勝德：「只要是在公平公正公開的狀況之下，勝德完全接受。」宜蘭縣議員（國）楊弘旻：「我們吳委員是非常優秀，但是因為他來我們宜蘭的時間，真的是太短了，所以基層對他非常不熟悉。」宜蘭選戰熱！民進黨已經率先提名律師林國漳，國民黨張勝德、吳宗憲捉對廝殺，民眾黨陳琬惠也在張勝德掛出看板的同一時間，po出定裝照！陳琬惠po出定裝照。（圖／民視新聞）陳琬惠寫下2026用行動改變宜蘭，等於正式投入選戰！藍白雖然有合作默契，但傳出宜蘭不在國民黨可能的禮讓名單中，陳琬惠搶在黃國昌和鄭麗文週三會面前po照片，讓人玩味。前立委（民眾）陳琬惠：「除了民調之外也有一種叫社調，到宜蘭當地來看一下，一般民眾對我們這些候選人的相關看法，我是唯一的一席女性候選人，所以我會自己會覺得就是說，延續妙妙姊（林姿妙）在地方上，用這個媽媽形象。」民進黨已經提名林國漳參選宜蘭縣長。（圖／民視新聞）民進黨宜蘭縣長被提名人林國漳：「重點是台灣的民主，應該提升到可以良性對話，互相不攻訐，然後不賄選，然後不造謠的一個選舉文化，我們也期待大家用一場乾淨的選舉，共創新的宜蘭經驗。」宜蘭選戰升溫！民進黨力拼，把藍天變回綠地。原文出處：宜蘭選戰升溫！藍白合破局？ 張勝德掛看板、陳琬惠秒po定裝照 更多民視新聞報導緊張升溫！中日為高市挺台互槓 外交部霸氣喊：台灣不是問題是解答昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？中日關係緊張！日女星表態「支持一個中國」掀戰民視影音 ・ 1 天前
2026戰新北！ 蘇巧慧、劉和然「互動冷」 傳李四川團隊成形｜#鏡新聞
2026新北市長選舉，各黨積極備戰。民進黨確定提名立委蘇巧慧參選，但國民黨方面，至今沒確定人選，台北市副市長李四川呼聲很高，新北市副市長劉和然也有意參選，民眾黨主席黃國昌日前就喊出要卸任立委後要成立競選辦公室。不過現在傳出，李四川鴨子划水，競選團隊已經成形。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今日首度正式會面，象徵國民黨與柯文哲之後的民眾黨推展藍白合作的新頁。目前對於兩個政黨最實際...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
聲援高市內閣！ 賴清德喊話藍營「尊重」日本政治｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」的挺台言論後，引發中日緊張關係急遽升溫，藍營大老們卻接連抨擊高市言行躁進，賴清德總統特別呼籲國內在野黨政治人物應該要尊重日本國內本身的政治，引起新一波朝野戰火，新任國民黨主席鄭麗文發文轟賴總統是火上加油，對於維繫和平毫無助益。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前