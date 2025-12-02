藍白合作也難贏？郭正亮點名這3縣市很危險

▲民進黨提名王美惠、陳瑩、何欣純、林國漳。（圖／記者吳翊緁攝，2025.10.22）

[NOWnews今日新聞] 藍綠陣營2026地方大選布局備受關注，繼上個月在野2黨主席「鄭黃會」落幕後，藍白該怎麼合也成焦點。對此，前立委郭正亮昨（1）日指出，國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏；另外，他也認為，總統賴清德應會把時間放在台南，而非高雄。

民進黨目前已提名立委陳瑩、律師林國漳、立委王美惠與何欣純，分別參選台東縣、宜蘭縣、嘉義市與台中市，而郭正亮昨上《新聞大白話》直言，國民黨有幾個縣市充滿危機、相當危險，因為在彰化、嘉義市與宜蘭，黃秀芳、王美惠和林國漳的實力都很強，藍白要合有相當難度，就算合作也不一定會贏，國民黨在這些地方沒有很強的候選人，所以其實會有變數。

廣告 廣告

不過，郭正亮也直言，真正重要的還是在六都，他並提及，賴清德應會將時間放在台南，而非高雄，因為民進黨要是真的丟掉台南，賴清德不可能不辭去黨主席職務。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德提1.25兆軍費強化國防！黃暐瀚拋3問點破藍營難題

1.25兆買武器能到貨？郭正亮揭軍購隱含意義：以後恐不幫忙

江啟臣台中民調大幅超車何欣純達18.9％？他爆仍有1隱憂