藍白合作再進一步！黃國昌盼智庫對接「讓台灣看見光明」 鄭麗文答應了

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文今（19）日會面，黃國昌指出，民進黨用意識形態誤國時，在野黨早就捲起衣袖準備好好開始工作，他會責成民眾黨智庫去國民黨智庫請益，針對具體政策開始談，就像國會合作一樣，相信一定可以讓台灣人民在這時代看見一盞光明。鄭麗文也表示，未來會積極在智庫層面對接。

黃國昌表示，民進黨無所不用其極的見縫插針，想破壞雙方的合作，他感觸蠻深，孟子曾說「君子和而不同」，兩個不同主體為了更高的價值共同合作，民進黨展現卻是孟子說的「小人同而不和」，為了利益派系殺到刀刀見骨，司法追殺砍向自家人形成鮮明對比，「重要的是我們沒忘記初心」。他表示，面對這樣的執政者，沒有太多時間選擇憤怒，與其跟卓榮泰耍嘴皮子，該做的事情是捲起衣袖開始行動。

廣告 廣告

黃國昌指出，從鄭麗文責成黨部跟民眾黨連絡到今天會面時間不到一週，這就是執行力跟行動力，就是要共同向人民展示，民進黨用意識形態誤國時，在野黨早就捲起衣袖準備好好開始工作。他表示，接下來會責成民眾黨智庫去國民黨智庫請益，跨出第一步。兩邊智庫對接討論地方治理，幫忙人民找回那個應該是民有、民治、民享的國家，找回應該把人民利益放在第一位的政府。黃國昌表示，如果鄭麗文也首肯，真希望兩邊智庫對接並針對具體政策開始談，就像國會合作一樣，若能用此展現給人民看，相信一定可以讓台灣人民在這時代看見一盞光明。

鄭麗文則表示，沒想到兩黨主席這麼有默契，希望未來的平台能集合越多人越好，智庫本來就是要發揮這樣的功能，也希望納入不同專業，包括要找到過去非常多有執政經驗的技術官僚，學者、專業團體、公民團體等。她指出，影子內閣的原型來自內閣制國家，但在台灣是各種層面要找到負責的團隊形成對台灣有利的政策，把政治從惡鬥拉回正向的政策之爭。

鄭麗文說，自己這兩天才剛跟李鴻源見面，就是希望他幫忙組成團隊，對於政策或建設提出願景。她也表示，未來積極在智庫層面對接，解決人們關注的重要議題、困境的問題，需要結合各方力量點一盞明燈。

更多三立新聞網報導

鄭黃會！黃國昌拋「藍白智庫對接」 鄭麗文認：這兩天才找李鴻源討論

「在野領袖對話」今午新莊登場！新北14警到場嚴防滋擾事件

鄭黃會！鄭麗文控民進黨「見不得藍白合」：我們經得起各種挑戰或破壞

黃國昌送鄭麗文鎢絲燈 卓冠廷笑瘋：職業關燈手，連燈都自己準備好

