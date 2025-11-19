藍白合作升溫！黃國昌不排除讓位新北 稱公平機制下仍全力輔選





台灣民眾黨主席黃國昌19日與新任中國國民黨主席鄭麗文舉行在野領袖會談，雙方以「以行動顧台灣、為台灣點一盞燈」為共同出發點，聚焦在野如何整合力量、合作的必要性與具體機制。黃國昌在會中批判執政黨在司法、媒體與能源等議題上的失職，並提出合作四句話：「用最大的誠意、用最好的方式、選出最適合的人選、組成最強的團隊。」鄭麗文則強調藍白合作能形成「台灣未來最新的主流民意」，並以專業與責任回應人民期待。

面對民進黨以對立替代溝通、以鬥爭掩蓋失能，黃國昌指出，台灣社會被撕裂、經濟與兩岸、國際情勢受到壓力，在野陣營須承擔對話與團結的責任，重新找回台灣前進的力量。黃國昌直言政黨競合不應是零和遊戲，即便白藍雙方在過去有不同立場與政策，也不該成為未來合作的阻礙；競爭可以存在，但不應以惡言相向或你死我活的方式進行。

黃國昌嚴厲批評民進黨所發動的「大惡罷」與後續作為，指其在失敗後未反省，反而出現司法追殺、黨檢媒濫權、行政怠忽立法成果，並以仇恨與對立回應異議，將民主推向懸崖。他質疑執政黨在此次會談前夕的抹黑操作，並引用《論語》「君子和而不同、小人同而不和」，呼籲在野兩黨為台灣人民的安全與幸福攜手，而非重複黨同伐異的惡性循環。

會談聚焦四大主軸：在野目前面對的問題與整合方式、為何要合作、政黨競合非零和—尤其是地方選舉的策略、以及雙方幕僚團隊對接。黃國昌承諾以「四最」作為在野合作的行動原則，並明確表示台灣民眾黨期盼取得地方行政權以落實治理；在回應媒體提問新北市長如何合作時，黃國昌直言仍舊爭取讓自己成為最好的人選，但如果最後公平機制下的新北市長候選人非他本人，他仍會站到第一線輔選，彰顯以執行力回應民意的決心。

為具體化合作，黃國昌說明台灣民眾黨自去年起已走訪多位地方首長向實務治理取經，並以本次贈送國產水泥工藝桌燈——以堅實的水泥基座象徵合作基礎、溫暖燈光象徵為民點亮未來——比喻雙方合作須從穩固基礎開始，逐步構築共同治理藍圖。

鄭麗文則表示，不希望出現「鷸蚌相爭、劣幣驅逐良幣」的結果，期盼兩黨在地方自治上共同選賢與能，透過互補與長短互補的合作機制，讓最適合的人選出線、提出最佳政策與治理方案，實現1+1大於2的在野合作典範，讓人民成為最大贏家。

會談結語中，黃國昌重申台灣民眾黨不忘初心，並引述創黨主席柯文哲「國家利益永遠放在政黨利益之上」的理念，表示在野討論聯合政府與更全面合作，正是為癒合被撕裂的社會傷口，守護人民安全與國家利益。他也批評賴清德政府選前，曾提出的社宅承諾至今未兌現，強調已無多餘時間，繼續彼此的口舌之爭，必須捲起衣袖立即行動。會後，台灣民眾黨將由智庫與國民黨智庫對接、展開具體政策討論，藉由執行力回應民意。

本次會談陪同台灣民眾黨主席黃國昌出席人士，包括秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶、代理副秘書長黃成峻、立法院黨團主任陳智菡。陪同中國國民黨主席鄭麗文出席人士，包括國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲、國民黨立法院黨團總召傅崐萁。

台灣民眾黨針對此次會談，特別挑選由台灣本土原創水泥工藝設計品牌，以回收媒材與水泥，純手工製作而成的桌燈作為紀念贈禮。此燈飾基座為水泥，造型樸實、基礎穩固，象徵打好基礎才能築起萬丈高樓；搭配散發溫暖柔和燈光的鎢絲燈泡，寓意為晦暗不明的當前台灣局勢，透過在野合作擁有堅實信任基礎，朝向共同目標，期盼為台灣人民帶來溫暖、攜手為台灣的美好未來點亮一盞明燈。



