藍白合作善意堆滿場面話講不停 真走進深水區還能順風順水？

隨著時間進入11月，2026年大選也大略正式進入倒數一年，在野陣營要如何守住現有地方首長席次優勢，甚至再下幾城，也成為在野陣營的課題，尤其鄭麗文正式接掌國民黨主席，藍白合的議題重新被推上政治焦點，該怎麼合，大家都關注。

台北市是否真能藍白合？又或者全國是否真的能邁向藍白合？圖為先前民眾黨主席黃國昌拜會蔣萬安。（圖／資料照）

雙方都清楚，2026年地方選舉將是下一階段、2028年在野整合的實戰場，而首都台北市，也成為觀察藍白是否能真正走向合作的風向球之一。過去一週，藍營釋出一連串友善訊號，台北市黨部主委戴錫欽在廣播節目上說，蔣萬安「當然可以」替民眾黨議員候選人站台；國民黨立委徐巧芯則在民眾黨的節目上說，若民眾黨不推台北市長候選人、等於禮讓蔣萬安，那蔣萬安「有義務」協助白營小雞輔選，並認為國民黨在考量席次時，應該納入藍白合作的思維。

看起來，整體氛圍逐步走向正向，然而，在沒走進深水區前，空話人人能談，場面話誰都能說，真正要看的是，雙方具體而言，能談出什麼名堂？還有基層是否能接受、基層是否會有反撲？

對於準備投入北市議員選戰的藍營新人來說，這樣的談話反而像是警訊，新人們正等著被提名、等待能見度與曝光機會，如今卻聽到黨內立委說要「禮讓民眾黨」，自然會產生焦慮與反彈。議員席次有限，此次如果因為合作而喪失機會，這些新人們難道要再等4年？而對於民眾黨小雞來說，就有白營議員私下質疑，議員層級要藍白合作是否真有可能？難道國民黨會接受在選區內「配票」？以實際操作來說，幾乎不可能，各自的支持者也沒有理由為另一黨投下一票。現階段的藍白友善，只能算是談判前的情緒暖身，真正進入到席次協商後，才會是考驗誠意與實力的深水區。

然而，還沒走到那一步，藍白合作的氛圍，就已被一個熟悉的名字攪動。國民黨台北市議員鍾小平日前高調表示，希望黃國昌也能幫忙站台，表面上看似推動藍白交流，實際上卻挑中了民眾黨支持者最敏感的神經。

鍾小平在民眾黨支持者眼中，幾乎是個仇敵般的存在。2019年鍾小平宣布退出國民黨要挺柯文哲選總統，2024年立委選戰當天，鍾小平繼續冒著違反選罷法的風險蹭柯，但在京華城案爆發後，轉身落井下石，跑去提告柯文哲，還在政論節目上抹黃抹黑柯文哲。這段歷史在白營支持者心中記憶猶新，此番鍾小平再度出面，再度蹭上熱度，喊出讓黃國昌幫他站台的話題，對白營支持者而言，不啻於在舊傷口上灑鹽，「噁心」小草的舉動，擺明就是在挑動白營支持者的情緒。

就有民眾黨基層坦言，鍾小平的做法讓他們感覺到不是滋味，對他們而言就像再次被嘲諷，對他們來說，藍營若真的想合作，第一步應該是「管好自己人」，別讓關係破壞者持續放話，挑弄小草神經。

是否能藍白合，確實影響著在野陣營在2026的整體布局，但善意言詞的堆疊只是第一步。真正的整合，從來不是喊出來的，而是做出來的。從席次分配到具體協作、落實誠意態度，藍白都還有許多關卡要闖，能否跨過這些試煉？大家都在看。

