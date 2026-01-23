藍白合作容許政策討論 周榆修:不應過度放大差異

針對近期外界關注前民眾黨主席柯文哲對免費營養午餐、反罷免等議題的評論引發討論,民眾黨秘書長周榆修今(23)日接受《品觀點》專訪時強調,合作過程中本來就容許不同意見,政策應該可以討論,不應過度放大渲染雙方的差異。

周榆修表示,2028讓賴清德下台是最高共識,這個共識跨越藍白,在這個前提下合作態勢不會改變。他指出,對於公共政策有不一樣想法時,雙方都應該有足夠空間讓彼此表述。以營養午餐為例,柯文哲的精確說法是社會福利應偏向弱勢,但如果作為少子化政策工具之一,這是可以接受的。重點不在於免不免費,而是免費之後有沒有提供好的服務跟品質。

廣告 廣告

針對外界質疑柯文哲談論反罷免議題,周瑜修回應,當時罷免期間雙方同心協力是事實,最後關頭由小草跟柯文哲發起的力量,促使支持者出來投票,這些都是在野合作的重要關鍵。他認為不需要在這個節骨眼上再去計較,因為本來就容許不一樣的聲音。

周榆修強調,應該要有接受評論的雅量,柯文哲、黃國昌、鄭麗文或國民黨領導幹部都可以被評論,「全台灣大概最不喜歡被評論的,除了賴清德之外,其他人都能夠被評論兩下。」他表示,政策本來就容許討論和辯論,這樣才會比較健康。

談及藍白合作的實際運作,周榆修透露,他幾乎一週會跟國民黨副秘書長李哲華通一到兩次電話,針對收集回來的地方輿情交換意見。此外,國民黨前副署長邱淑媞與民眾黨執行長賴小琳也已經做了很好的政見對接。他認為,沒有必要期望兩黨完全一樣,「要中國國民黨完全跟台灣民眾黨一樣,那也是緣木求魚。」

周榆修最後呼籲,不要中了新潮流的計,在容許不一樣的前提之下,大家朝同一個目標往前進,共同終結不聽人民聲音的執政者。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《觀點芹爆戰》！

更多品觀點報導

綠委離席、部會不表態 718億新興預算先行動支案協商破局

張惇涵要立院勿延宕人事 黃國昌：是政院違法，卓榮泰早道歉

