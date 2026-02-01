藍白合作拋3階段構想 白營主席：開大門走大路

民眾黨主席黃國昌1日新莊成立新北市長競選總部，黨內要角齊聚。（張鎧乙攝）

新北市長選戰持續升溫，藍白是否攜手備受關注。台灣民眾黨主席黃國昌今（1）日上午於新莊成立新北市長競選總部，針對外界關切的藍白合作議題首度系統性說明，提出「三階段」政黨合作構想，強調所有合作必須建立在政策、理念與清楚規則之上，讓人民清楚看見合作是為了共同價值，而非權力分配。

黃國昌表示，對於國民黨的黨內民主程序，他一向抱持尊重立場，「尊重就是尊重」，這也是他長期以來的基本態度。他指出，民眾黨與國民黨若要邁向合作，第一階段最重要的關鍵，在於雙方是否能在共同的願景與具體政策支撐上取得共識。

黃國昌進一步說明，第二階段將是在共同價值與政策願景的基礎上，推動正式的政黨合作協議，清楚向台灣人民、也包括新北市民交代，兩黨合作的目標、承諾與責任。他強調，合作不是關起門來談條件，而是「開大門、走大路」，把政策寫下來，讓社會檢驗，「不管未來誰當選、不管未來在哪一個城市，只要有共通的基本政策，我們就全力推動」。

至於第三階段，黃國昌指出，政黨合作協議中也必須清楚載明所有「遊戲規則」，讓全民清楚知道合作是基於什麼原則、透過什麼機制完成，避免黑箱與模糊空間，才能真正建立台灣政黨合作的新典範。

黃國昌也提到，先前與國民黨主席鄭麗文會面時，已清楚表達民眾黨的最大誠意與善意，就是用最好的方式，推舉出最強的團隊，提供各縣市人民最好的地方治理選擇。

