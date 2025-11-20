藍白合作新起點！黃國昌提四最原則 鄭麗文盼選賢與能

台灣民眾黨主席黃國昌昨(19)日與新任中國國民黨主席鄭麗文舉行在野領袖會談,雙方以「以行動顧台灣、為台灣點一盞燈」為主軸,聚焦在野整合力量與合作機制。

黃國昌提出合作四句話:「用最大的誠意、用最好的方式、選出最適合的人選、組成最強的團隊」,鄭麗文則強調藍白合作能形成「台灣未來最新的主流民意」。黃國昌直言,面對民進黨以對立替代溝通、以鬥爭掩蓋失能,台灣社會被撕裂,在野陣營須承擔對話與團結的責任。

他強調政黨競合不應是零和遊戲,即便雙方過去有不同立場,也不該成為合作阻礙。黃國昌嚴批民進黨「大惡罷」失敗後未反省,反而出現司法追殺、黨檢媒濫權,並引用《論語》「君子和而不同、小人同而不和」,呼籲在野兩黨為台灣人民攜手。會談聚焦四大主軸:在野整合方式、合作必要性、地方選舉策略,以及雙方幕僚對接。

針對新北市長合作,黃國昌表示仍爭取讓自己成為最好人選,但若公平機制下候選人非他本人,他仍會站到第一線輔選。為具體化合作,黃國昌贈送國產水泥工藝桌燈,以堅實水泥基座象徵合作基礎、溫暖燈光象徵為民點亮未來。

鄭麗文期盼兩黨選賢與能,透過互補機制讓最適合人選出線,實現1+1大於2的在野合作典範。黃國昌重申台灣民眾黨不忘初心,引述創黨主席柯文哲「國家利益永遠放在政黨利益之上」理念,強調在野討論聯合政府,正是為癒合社會傷口、守護國家利益。會後將由雙方智庫對接,展開具體政策討論。

