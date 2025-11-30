即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。

鄭麗文今日下午前往台北參加黨慶，並在活動開始前接受媒體聯訪；針對傳出麥玉珍也想要爭取台中市長，鄭麗文聽到後則驚訝說「這我還沒聽說！」。

快新聞／藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說

民眾黨立委麥玉珍鬆口將爭取競選台中市長。（資料照／民眾黨團提供）

就目前台中局勢藍白是否還會合作議題，鄭麗文則宣稱，國民黨都會按照制度，也相信藍白各友黨內的提名程序與辦法；另外也有藍白協調平台，一切如同像她宣示的一樣，一定是尊重制度，最大的目標就是替在野力量提名最適合的人選，當然也為各個縣市最強、也是對市民福祉最重要的人選。

