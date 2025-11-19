藍白合作要有台灣味 鄭麗文拋法國雙首長制精神：彼此自主性不打折

國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌同框對談。（圖／周志龍攝）

國民黨主席鄭麗文今（19）日表示，未來若有幸與民眾黨就選戰與政策議題深化合作，兩黨彼此自主性一定不會打折扣，畢竟這可不同於傳統歐洲內閣制，反倒有一點法國雙首長制精神，希望能走出專屬於台灣獨特的道路，為台灣人民量身打造謀福利之路。

今天鄭麗文和民眾黨主席黃國昌同框在新北新莊出席「以行動顧台灣」主席高峰會談。鄭麗文遞出橄欖枝，認同黃國昌所謂「綠色恐怖」說，感嘆「綠色幽靈」籠罩台灣上空甩都甩不掉。而如今在台灣，身為在野黨領袖，自己與黃國昌都不能恐懼、灰心。

鄭麗文呼籲，台灣處境如此艱難，在野勢力不要老打著自己心中的小算盤，必須放大胸懷視角，體認肩上重要責任，自己也相信未來來自執政當局排山倒海而來的造謠生事，在2026選戰前一定會愈發誇張，就是要破壞藍白合作。

國民黨主席鄭麗文（圖）認為兩在野黨未來可朝法國「雙首長制」關係邁向重返執政合作。（圖／方萬民攝）

鄭麗文坦言，過去自己根本和黃國昌無私交，但今天高峰會中，可深刻感受到彼此心情一致，都對於未來身上、肩上的重任有深刻共同理解，為的是「大義大利」。自己有高度信心，未來在野二黨能有深刻認知，在堅強的意志跟信心之下，相信未來合作之路一定能禁得起挑戰，但這條被執政當局摧毀的路，需要人民加入兩黨重新建立，再造台灣社會重要支柱跟地基，希望台灣人民齊心齊力，一起加油。

黃國昌也認同指出，台灣當前處於內外交迫的關鍵時間點，為了回應主流民意並捍衛台灣安全，未來兩黨競爭不是零和遊戲，而是要為了更高的價值跟大局，雙方共同思考如何攜手合作，以帶給人民更好的政治跟期許。

