藍白合作試金石？他力挺蔣萬安替民眾黨站台：在野公共財不該獨占

[Newtalk新聞] 2026地方選舉藍白合議題再起，台北市長蔣萬安能否幫非國民黨籍議員選舉站台，備受關注。國民黨台北市議員楊值斗今（1）日在臉書公開表態，明確支持蔣萬安在特定情況下替民眾黨議員站台，直言「YES！Why not？」認為若民眾黨不派市長候選人、全力支持蔣萬安連任，那雙方在市政與選戰中就自然是盟友。

楊值斗指出，國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前在黨慶受訪談及藍白合作時曾表示，若民眾黨願意支持蔣萬安，「蔣確實要慎重思考是否幫盟友站台」，並強調仍會尊重在地議員的意見。對於相關提問，楊值斗今日直接給出肯定答案：「YES！Why not？」

他分析，藍白合作的本質就是「共推一組候選人對抗民進黨」。因此，若民眾黨確定不提名台北市長人選，並全力支持蔣萬安，那麼蔣市長與民眾黨在市政推動上便是天然盟友。

楊值斗接著說，而在沒有「母雞」拉抬的情況下，民眾黨在台北的議員選戰將更加吃力，若蔣萬安顧慮黨籍而不相挺，既欠江湖道義，也不符蔣的個人行事風格。

「我相信若民眾黨的議員邀約，蔣市長會義不容辭地相挺。」楊值斗認為，2026是一個為2028藍白互信奠基的過程。雖然國民黨內部或許有人希望「獨占蔣萬安這面招牌」，但他個人則主張，蔣萬安是整個在野陣營的公共財，若能協助盟友站台，是正面加分。

楊值斗最後表示，希望台北藍白合作順利，「共同支持蔣萬安」，也祝福民眾黨議員候選人們選戰順利，展現跨黨派合作的誠意與可能性。

