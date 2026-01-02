藍白合作！第5度封殺1.25兆國防預算案 通過行政院長譴責案

立法院會今日表決議事日程草案，藍白合作以46票對56票的結果，否決了民進黨提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，這是該法案第5度遭到封殺。同時，也通過對行政院長卓榮泰的譴責案。

民進黨團再度抗議1.25兆國防預算遭封殺。（圖/中天新聞）

立法院會今天（2日）表決議事日程草案，藍白挾人數優勢否決民進黨立院黨團提案，第五度殺新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及行政院版《財政收支劃分法》修正草案，不過，在野版本的議程排入政院版的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，讓草案順利付委審查。

立法院會2日表決議事日程草案。（圖/中天新聞）

值得注意的是，藍白將行政院版的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案納入議程，讓草案完成一讀，使其順利進入內政委員會審查。該草案規定，未來公務員赴大陸需全面申請許可，立委納入赴陸前應經審查會審查許可對象、並要求民選公職人員赴陸接觸大陸黨政軍時必須公開揭露。

同時，藍白合作以55票對48票通過譴責行政院長的譴責案，以及通過國安會秘書長吳釗燮下台公決案。

