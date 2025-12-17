藍白合作 高雄突破口

（圖／本報系資料照）

藍白合作是2026年台灣政壇的一大盛事，也是落實多數民主、抵制雙重少數政府濫權獨裁的重要試煉。由於目前兩黨之間對人選問題難以底定，仍有一些縣市的首長候選人呈現焦灼狀態，導致選情沉鬱，選民徬徨莫衷一是。但是為求制勝，執事者必須展現大智慧和大氣魄，方能成就大作為和大事業，而其中最重要的突破口之一，就是在高雄市共同推舉前台北市長柯文哲南下親征；藉此一新耳目，一掃悶氣，並提振整體的選舉氣勢。

柯文哲選高雄市長的重要意義有四：

其一，凸顯藍白合作，捐棄前嫌，精誠團結，爭取勝利；以上駟對下駟，推出「一軍人選」爭取高雄市民的支持，展現民主的雅量及尊重選民的誠意。

其二，反映賴政府上任以來一事無成，只知忙於鬥爭，甚至不惜以司法為芻狗的困境。對於前台北市長柯文哲與前桃園市長鄭文燦的起訴，政治操作明顯，雷聲大雨點小，迄今仍拿不出強而有力的實據。柯前市長被羈押1年多下來，為了押人取供，竟然「有罪推定」，甚至逼致前副市長彭振聲夫人絕望，家庭破碎。現在連法院都看不下去了，只好交保候審。這樣反覆又折騰的司法攻防，不但歹戲拖棚，而且犧牲了基本的人權、法治與正義，同時也造成政治與法律資源的嚴重虛擲，凸顯執政者的顢頇、霸道與無能。

其三，柯文哲的參選不僅將激勵藍軍士氣，重新凝聚民眾黨支持者，同時也提供過去綠營選民另類選擇。由於民進黨眾多候選人之間為了競選已傷害彼此間的和氣，甚至出現訴諸「天公伯」的激情效應，一旦柯宣布參選，將會出現新的排列組合，甚至影響到市議員的選舉聲勢。

其四，柯文哲參選對台灣的民主深化與分權制衡有其重要意義。按照目前民進黨的執政邏輯，凡是立法院通過的法案行政院長可以拒不副署，凡是選舉失敗的立委席次執政黨可以靠罷免翻轉，凡是自由民主的決策也可以透過「大民主」程序全盤扭曲。換言之，法治程序、憲政規範與多數決民主都可能被輕易推倒，但凡是一票一票算出來的選舉結果卻不容否定，它比司法公信、法律權威和憲政秩序更為直接，也更顯其重要性。因此，一旦柯文哲獲得高雄市民肯定，檢察官就會自尋轉圜，而司法程序亦將告一段落。這是「以力服人」與「強人政治」的具體表徵，也是民進黨繞不開的執政鐵律，同時這也是藍白兩黨扭轉乾坤的契機。

基於此，藍白兩黨應做好心理準備，如果行政院長繼續硬拗下去，堅持拒不執行立法院多數決的民主抉擇，則推動倒閣，強令閣揆鞠躬下台，重新舉行大選，很有可能是未來大半年的新選項。屆時，由台北、新北與高雄領軍的朝野大對決，也就不可避免了！