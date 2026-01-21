藍白合來勢洶洶 陳亭妃誓言議會全壘打、賴瑞隆批柯志恩未替高雄發聲 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

面對2026地方大選可能出現的藍白合局面，民進黨台南市長候選人陳亭妃、高雄市長候選人賴瑞隆、嘉義縣長候選人蔡易餘今（21）日提名記者會後受訪強調，將以政績、政策與貼近民意的路線正面迎戰，不畏在野整合。

陳亭妃表示，初選過程中她始終清楚定位對手就是國民黨立委謝龍介，選戰核心只有一個，就是「以人民為優先」。她指出，謝龍介高喊「改變台南」，但最早提出「改變台南」的是她本人，台南至今仍未出現女性市長，她希望成為台南400年來第一位女性市長，用溫柔、溫暖與感動的力量，讓選民在11月28日願意走出家門投下關鍵一票。

廣告 廣告

陳亭妃強調，選舉不能只靠口才，她了解對手擅長言詞攻防，但真正重要的是對台南的了解與付出多少。未來在藍白合作的態勢下，她將以市長黃偉哲奠定的施政基礎為起點，持續擴大支持面，並力拚議會席次「全壘打」，用實質建設突破重圍。

賴瑞隆則指出，高雄自謝長廷、陳菊市長以來，到現任陳其邁市長，2、30年來的城市轉型成果，高雄人都看在眼裡。但他批評對手立委柯志恩在關鍵時刻「對不起高雄」，包括財政劃分法修法，讓台北增加400多億元、高雄卻減少200多億元，捷運建設也少了上百億元經費，卻未見柯志恩替高雄發聲，令人遺憾。

蔡易餘則表示，嘉義縣在翁章梁縣長任內累積的建設與政績有目共睹，未來他將延續既有基礎，持續推動農工科技大縣的發展。他強調，面對藍白合，民進黨最重要的是團結，把對地方發展有利的議題整合起來，就不必畏懼在野黨的政治操作。

蔡易餘指出，過去兩年藍白在國會的表現荒謬可議，行政院提出有利於高齡社會、農業縣市及地方財政的財劃法修法版本，卻因藍白聯手而在程序委員會被阻擋，無法討論，讓全台與嘉義縣都受害。他直言，這些事實已清楚顯示，藍白合站在民意的對立面，「不管怎麼合，終究無濟於事」。

照片來源：CNEWS匯流新聞記者潘永鴻攝影

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

結合糖鐵文化與科技體驗 陳亭妃規劃新營糖廠成親子互動基地

轟藍白卡高雄近73億新興預算 林智鴻偕青年選將公布「高雄受害清單」

【文章轉載請註明出處】