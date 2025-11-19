藍白合備戰2026！昌：不容破壞 鄭麗文：違紀家規處理

藍白主席稍後將展開會談。（圖／記者游承霖攝影）





長達約1.5個小時的鄭黃會，被認為是替2026藍白合試水溫，會中民眾黨主席黃國昌表態，如果新北市長人選人選並非自己，也會全力投入輔選，面對白營釋出善意，鄭麗文也表態，雙方會以民調工具來選出最強戰將。

主持人：「我們會捲起衣袖，全力以赴。」鄭黃會落幕，藍白黨魁握手的緊度，如同兩黨未來合作的緊密程度。鄭主席上任後的兩岸觀點備受討論，那包括一國兩區。

兩岸題，一個拉襪子，一個整理衣服，看來對鄭黃來說，這不影響未來2026藍白選舉合，尤其表態戰新北的黃國昌拋出善意。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌：「蘇委員她透過好多管道來鼓勵我，說黃國昌你一定要選，她為什麼這樣子講我心裡會不明白嗎。」黃國昌稱若男主角非我，而這句話是關鍵！

民眾黨主席黃國昌：「如果男主角不是我千萬不用擔心，黃國昌會扯後腿，我會跳到第一線，用最大的力道輔選。」白營黨魁的善意僅停留在新北，只是外界關注藍白合示範區，在野怎選出最強，具體細節沒觸及。

國民黨主席鄭麗文：「我相信未來民調，一定是不可或缺的一個重要的工具，等到未來我們兩黨，針對具體提名作業，或者是各縣市不同狀況，進行討論的時候，才會有一個具體的答案。」如合透過民調整合，雙方仍有待協商，藍白此刻都想避免2024君悅事件帶來重傷。

民眾黨主席黃國昌：「我昨天晚上收到柯文哲的訊息，大概是凌晨一點，代表什麼他腦子裡面在想東西。」柯主席關切的難道是還在提醒黃國昌注意藍白整合時間？，在野齊戰2026，真有辦法明年3月前搞定？

國民黨主席鄭麗文：「我覺得大概這個時間點，我覺得也相當的合理啦。」藍白2026合，真能順利嗎。

記者vs.國民黨主席鄭麗文：「未來是不是國民黨有事等於民眾黨有事，民眾黨有事是不是就是國民黨有事，（我們當然是希望過程一切順利圓滿，必要的時候就依據各黨自己的家規處理。）」在野主席首次見面，談判沒進深水區，一切先以試水溫。

更多東森新聞報導

王見王！川習會100分鐘 習拋善意：中美摩擦很正常

TPBL、PLG談合併？兩聯盟互釋善意 選秀日期不同調

王世堅談賴總統「國安簡報」釋善意 朱立倫：願集思廣益

