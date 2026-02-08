藍白合兄弟爬山？張啓楷扶轎遶境 翁壽良同框黃敏惠姪子

國民黨籍翁壽良醫師（右）積極參選嘉義市長，黃敏惠的姪子黃政融表態參選西區議員，兩人同框互相加油打氣。（廖素慧攝）

民眾黨提名嘉義市長參選人張啓楷扶轎參與大天宮迎春遶境行經嘉義市政府。（張啓楷提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠與姪子黃政融同框拜年看板，曝光黃家第3代跨足政治接班。（黃政融提供／廖素慧嘉市傳真）

今年底嘉義市長選戰，國民黨、民眾黨定調「藍白合」，但現況是兄弟爬山各自努力，都爭搶接棒市長黃敏惠，藍營翁壽良醫師遍掛看板加強曝光，更與表態參選市議員的黃敏惠姪子黃政融同框，白營張啓楷則全程扶轎參與大天宮迎春遶境。

今年底黃敏惠卸任將畫下執政17年的句點，她與姪子黃政融同框的拜年看板曝光，黃敏惠也表示支持姪子參選嘉義市西區議員，代表故省議員黃永欽、黃敏惠、黃政融一脈相傳的黃家班傳承政治，黃政融是第3代接班人。

翁壽良與黃敏惠家族是世交，看著黃政融長大，兩人互動親密，情同叔姪，翁壽良積極表態參選市長，今年元旦即在嘉義市政府附近成立競選服務處，每周六下午、周日上午支持者絡繹上門，熱鬧滾滾，黃政融8日也到場，兩人相談甚歡，同框互相打氣加油。

34歲黃政融提到他在嘉義市土生土長，赴國外完成學業後即返鄉，從小看阿公、姑姑服務鄉親，為地方建設打拚，非常有感，也想效法，為家鄉服務，有擲筊請示阿公獲允筊，也向阿嬤，爸爸及姑姑表達意願，家人起初不捨他投入政治是一條辛苦的路，他堅定態度，家人轉而支持。

嘉邑大天宮7日舉辦丙午年迎春平安祭典，神農大帝依循古禮出巡舊諸羅四城門，市長黃敏惠擔任點禮官，民眾黨提名的市長參選人張啓楷扶轎全程隨行遶境，直到晚間7時，祈願眾神護佑嘉義鄉土。

張啓楷說，迎春遶境是嘉義長期傳承的重要民俗活動，非常感恩能跟著隊伍一起走、一起流汗，從早到晚隨行遶境，直接感受地方信仰在市民生活中的重要性，隨遶境隊伍走完全程，為土地及鄉親祈福。

