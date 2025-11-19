藍白合再起？名醫憂2變數：恐重蹈2024覆轍
[NOWnews今日新聞] 國民黨新任主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌首場「鄭黃會」，即將在今（19）日下午3點於新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面，主題聚焦在野合作、聯合政府，雖不會談到選舉細節，仍引發外界高度關注。對此，精神科醫師沈政男認為，藍白合的關鍵在於柯文哲官司一審結果，以及藍白合人選的民調方式，柯文哲對黃國昌的提醒，就是要避免重蹈2024藍白合的覆轍。
沈政男表示，雖說不會談到選舉細節，但選舉細節還是藍白合，或者說任何要組成聯合政府的政黨，如何合作的關鍵所在。而選舉細節就是民調細節，當藍白在同一選區都有意推出人選，而無法協調出共同人選時，就得用民調來決定。柯文哲在「鄭黃會」前對黃國昌所做的提醒，主要就是民調的時間與方式，避免重蹈2024藍白合的覆轍。
「問題是，還是很可能重蹈覆轍！」沈政男指出，關鍵就在於柯文哲官司的一審結果，如果判了10年以上，依選罷法規定，柯文哲就不能參選，那麼2028就是「盧黃配」，但如果是不到10年，那麼藍白就頭大了，是要盧柯配，還是柯盧配？所以說，今天的「鄭黃會」只是準備性質的會議，大家聊一聊，關鍵議題還是要等柯文哲官司的一審宣判結果。
沈政男提到，至於黃國昌選2026的新北市長，他自己應該知道民調趨勢，心裡有個底。以那樣的民調差距，民調怎麼進行都不會有太大問題。黃國昌選新北市長，應該當成「2028盧黃配」的練習賽，不管有沒有成功，重點在於擴大自己的全國支持度，為2028加分。2026其他縣市長的藍白合作，問題也不大，因為一級戰區的台南與高雄，都確定是國民黨參選。至於新竹市，就是高虹安參選；不管官司怎麼判，先選上連任再說。
沈政男續指，現在比較會有問題的，除了柯文哲選2028總統，就是2028的區域立委選舉，如果藍白都有意在某個選區推出人選，整合機制就必須事先談妥。藍白的2028目標，除了讓賴清德下台，國會也必須持續取得多數。
